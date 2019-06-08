Футбол

Сборная Бельгии разгромила Казахстан в отборе Евро-2020LiveSport.ru вчера в 17:06

Бельгия — Казахстан
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Дрис Мертенс
11′
Тимоти Кастань
14′
37′
Абзал Бейсебеков
45′+2′
Исламбек Куат
46′
Токтар Жангылышбай
Исламхан Бауыржан
Ромелу Лукаку
50′
66′
Максим Федин
Абат Аимбетов
Кевин де Брюйне
Юри Тилеманс
67′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
72′
75′
Ян Вороговский
78′
Исламбек Куат
Асхат Тагыберген
Венсан Компани
Томас Вермален
78′
Сборная Бельгии одержала победу над Казахстаном (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. На 11-й минуте матча отличился Дрис Мертенс. Азар открылся справа и прострелил на свободного Мертенса, который в касание расстрелял ворота.
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