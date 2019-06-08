Футбол
Сборная Бельгии разгромила Казахстан в отборе Евро-2020LiveSport.ru вчера в 17:06
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Дрис Мертенс
|11′
Тимоти Кастань
|14′
|37′
Абзал Бейсебеков
|45′+2′
Исламбек Куат
|46′
Токтар Жангылышбай
Исламхан Бауыржан
Ромелу Лукаку
|50′
|66′
Максим Федин
Абат Аимбетов
Кевин де Брюйне
Юри Тилеманс
|67′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
|72′
|75′
Ян Вороговский
|78′
Исламбек Куат
Асхат Тагыберген
Венсан Компани
Томас Вермален
|78′
|71%
|Владение мячом
|29%
|11
|Удары в сторону ворот
|3
|11
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|10
|3
|Офсайды
|–
|13
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|11
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
3
Вермален
5
Вертонген
21
Кастань
8
Тилеманс
6
Витцель
16
Азар
14
Мертенс
23
Батшуайи
10
Азар
12
Непогодов
21
Бейсебеков
4
Ерланов
2
Малый
23
Марочкин
11
Вороговский
17
Аймбетов
14
Перцух
8
Тагыберген
10
Жуков
9
Исламхан
Казахстан
Расстановка 5‑4‑1
Сборная Бельгии одержала победу над Казахстаном (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. На 11-й минуте матча отличился Дрис Мертенс. Азар открылся справа и прострелил на свободного Мертенса, который в касание расстрелял ворота.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бельгия — Казахстан — 3:0. Видеообзор матча соперников сборной России по группе I
Sport24.ruвчера в 17:50
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:02, Ашберн
Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
Обновлено 07 июня в 10:35
Шоу-бизнес
Актёр Сергей Селин признался, что бросил жену ради молодой девушки
Окончательно Сергей Селин понял, что Анна является его судьбой, когда ей исполнился 21 год.
Обновлено в 00:20
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде
Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Наука
Во Франции обнаружен камень с рисунком, которому более 12 тысяч лет
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Спорт
Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии
Анонимную угрозу получила российская фигуристка Евгения Медведева во время гастролей по Японии.
Обновлено вчера в 09:53
Технологии
Японская компания создала систему для ощущения виртуальных предметов
Обновлено вчера в 20:41
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ужесточили наказание за кражу электричества. Как сообщает РИА Новости соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено в 00:12
Единоборства
Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом
Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Общество
WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии
Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов
Рейтер отмечает, что сам корреспондент заявил, что наркотики ему подбросили. Адвокату он рассказал, что после задержания его избили.
Обновлено 07 июня в 03:40
Происшествия
Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга
Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.
Обновлено вчера в 06:13
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено вчера в 04:46
Единоборства
Шевченко нокаутировала соперницу ударом ногой в голову
В начале второго раунда Валентина пробила мощный удар ногой в голову, после которого соперница надолго потеряла сознание.
Обновлено в 00:27
Футбол
Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории
В 1995 году сборная России на выезде одолела Сан-Марино, а в рамках отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 выигрывала с тем же счетом 7:0 Лихтенштейн.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
В Казахстане стартовали выборы президента
Первый президент страны Нурсултан Назарбаев впервые за годы независимости не принимает участия в выборах в качестве кандидата на высший государственный пост, напоминает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Мексика предоставит гумпомощь направляющимся в США мигрантам
Президент уточнил, что кроме гумпомощи, его страна будет предлагать "возможности для работы, образования, здравоохранения и благосостояния" тем, кто в Мексике ждет ответа на запрос об убежище, чтобы легально попасть в США.
Обновлено в 00:16
Политика
Козак сообщил о тайных переговорах о смене внешней политики Молдавии
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк вел переговоры с Социалистической партией, намереваясь заключить тайное соглашение о смене внешней политики республики.
Обновлено вчера в 19:42
Космос
Сборку марсохода миссии «Марс-2020» показали всем желающим
Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA запустили онлайн-трансляцию сборки нового марсохода для миссии «Марс-2020».
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Овен может отличиться излишней категоричностью, а Лев может быть чересчур беспечным с деньгами. Гороскоп на 9 июня
Звезды гороскопа предупреждают: чтобы кошелек Льва не слишком похудел, ему придется контролировать каждый рубль.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Политика
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено 07 июня в 14:42
Шоу-бизнес
Жасмин оставила детей на мужа и уехала на премию «МУЗ-ТВ»
Обновлено вчера в 11:47
Авто
Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus
Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку
Спутница мотоциклиста скончалась от полученных травм. Сам байкер скрылся с места ДТП. Поиски водителя мотоцикла заняли меньше двух часов.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
На трассе Тюмень-Омск микроавтобус столкнулся с двумя большегрузами
Обновлено вчера в 10:35