Футбол

Бельгия обыграла сборную КазахстанаSoccer.ru 08 июня в 16:42

Бельгия — Казахстан
3 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 8 июня
Стадион короля Бодуэна
Дрис Мертенс
11′
Тимоти Кастань
14′
37′
Абзал Бейсебеков
45′+2′
Исламбек Куат
46′
Токтар Жангылышбай
Исламхан Бауыржан
Ромелу Лукаку
50′
66′
Максим Федин
Абат Аимбетов
Кевин де Брюйне
Юри Тилеманс
67′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
72′
75′
Ян Вороговский
78′
Исламбек Куат
Асхат Тагыберген
Венсан Компани
Томас Вермален
78′
Предупреждения: Бейсебеков 37, Куат 45+2, Вороговский 76 В параллельном матче Италия разгромила Грецию.
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