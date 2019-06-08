Футбол
Бельгия обыграла сборную КазахстанаSoccer.ru 08 июня в 16:42
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 8 июня
Стадион короля Бодуэна
Дрис Мертенс
|11′
Тимоти Кастань
|14′
|37′
Абзал Бейсебеков
|45′+2′
Исламбек Куат
|46′
Токтар Жангылышбай
Исламхан Бауыржан
Ромелу Лукаку
|50′
|66′
Максим Федин
Абат Аимбетов
Кевин де Брюйне
Юри Тилеманс
|67′
Ромелу Лукаку
Миши Батшуайи
|72′
|75′
Ян Вороговский
|78′
Исламбек Куат
Асхат Тагыберген
Венсан Компани
Томас Вермален
|78′
|71%
|Владение мячом
|29%
|11
|Удары в сторону ворот
|3
|11
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|10
|3
|Офсайды
|–
|13
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|11
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
3
Вермален
5
Вертонген
21
Кастань
8
Тилеманс
6
Витцель
16
Азар
14
Мертенс
23
Батшуайи
10
Азар
12
Непогодов
21
Бейсебеков
4
Ерланов
2
Малый
23
Марочкин
11
Вороговский
17
Аймбетов
14
Перцух
8
Тагыберген
10
Жуков
9
Исламхан
Казахстан
Расстановка 5‑4‑1
Предупреждения: Бейсебеков 37, Куат 45+2, Вороговский 76 В параллельном матче Италия разгромила Грецию.
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Бельгия — Казахстан — 3:0. Видеообзор матча соперников сборной России по группе I
Sport24.ru08 июня в 17:50
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
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