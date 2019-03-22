Футбол
Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистую раздевалкуРоссийская газета 05:13
Сборная России минувшим вечером уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020 со счетом 1:3. После матча бельгийская команда поблагодарила соперников за то, что они оставили после себя чистую раздевалку.
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