Футбол

Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистую раздевалкуРоссийская газета 05:13

Сборная России минувшим вечером уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020 со счетом 1:3. После матча бельгийская команда поблагодарила соперников за то, что они оставили после себя чистую раздевалку.
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Сборная Бельгии поблагодарила команду России за убранную раздевалку

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Бельгия поблагодарила сборную Россию за уборку в раздевалке после матча квалификации Евро-2020

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