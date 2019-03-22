Футбол

Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистую раздевалкуРоссийская газета 05:13

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Сборная России минувшим вечером уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020 со счетом 1:3. После матча бельгийская команда поблагодарила соперников за то, что они оставили после себя чистую раздевалку.
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