Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистую раздевалкуРоссийская газета 05:13

Сборная России минувшим вечером уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020 со счетом 1:3. После матча бельгийская команда поблагодарила соперников за то, что они оставили после себя чистую раздевалку.

Армия и оружие США объявили об избавлении Сирии от ИГ Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) больше не контролирует территории в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Политика Россия захотела поставлять газ Украине Глава «Газпрома» добавил, что российская сторона готова рассмотреть продление контракта на транзит газа через территорию Украины на основании действующего контракта.

Происшествия СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах 12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.

Путешествия Черногория увеличила срок безвизового въезда для россиян Правительство Черногории увеличило срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней.

Интернет Facebook хранил в открытом виде пароли миллионов пользователей Проблема затронула сотни миллионов пользователей Facebook Lite, десятки миллионов других пользователей Facebook и десятки тысяч пользователей Instagram, пишет РБК со ссылкой на компанию.

Игры Paradox представила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Компания Paradox Interactive анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, продолжение ролевого боевика 2004 года, и представила дебютный трейлер игры.

Происшествия Вице-мэра Майкопа задержали за взятку Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.

Культура Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.

Экономика Годовая прибыль «Ленэнерго» выросла почти на 40% Чистая прибыль «Ленэнерго» по итогам прошлого года выросла на 36,7% год к году до 10,6 млрд руб. (здесь и далее – данные по МСФО), говорится в сообщении компании.

Политика Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.

Авто Porsche показала долгожданный Cayenne Coupe Хотя снаружи кажется, что изменилась только задняя часть, на самом деле у Cayenne Coupe на 20 миллиметров ниже крыша, стойки ветрового стекла сильнее наклонены назад, задние колёсные арки стали шире на 18 мм, а габаритная длина прибавила 13 мм при неизменной колёсной базе.

Политика В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.

Политика ООН: статус Голанских высот не изменился «Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился», — цитирует его РИА Новости.

Политика США ввели санкции за покупку российских и китайских технологий У российских, китайских и других поставщиков Pulse Niru закупала оборудование и продвинутые технологии.

Здоровье Инна Жиркова рассказала о болезни своего сына Инна Жиркова рассказала о болезни своего сына и лечении в ОАЭ, где ей пришлось вынужденно задержаться.

Спорт Апелляция отклонена: биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация Российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов.

Происшествия В Москве грузовик с землей раздавил такси На юго-западе Москвы грузовик с землей опрокинулся на такси.

Шоу-бизнес Николай Носков впервые появился на публике после инсульта 63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.

Здоровье Детские медучреждения Крыма в 2019 году получат оборудование на сумму 141,5 млн рублей Детские поликлиники и поликлинические отделения в Крыму дооснастят в 2019 году современным оборудованием общей стоимостью 141,453 млн рублей для реализации задач нацпроекта "Здравоохранение".

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.