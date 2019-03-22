Футбол
Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистую раздевалкуРоссийская газета 05:13
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
|14′
|16′
Денис Черышев
|19′
Александр Головин
|26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
|45′
|64′
Денис Черышев
Федор Чалов
|77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
|84′
Эден Азар
|88′
Дрис Мертенс
|90′
|90′
Александр Головин
|58%
|Владение мячом
|42%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|5
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
20
Боята
5
Вертонген
21
Кастань
8
Тилеманс
6
Дендонкер
22
Шадли
14
Мертенс
23
Батшуайи
10
Азар
2 ×
1
Гилерме
2
Фернандес
3
Набабкин
14
Джикия
13
Кудряшов
18
Жирков
19
Ахметов
17
Головин
11
Миранчук
10
Чалов
9
Смолов
Россия
Расстановка 5‑4‑1
Сборная России минувшим вечером уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020 со счетом 1:3. После матча бельгийская команда поблагодарила соперников за то, что они оставили после себя чистую раздевалку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
США объявили об избавлении Сирии от ИГ
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) больше не контролирует территории в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Обновлено в 12:14
Политика
Россия захотела поставлять газ Украине
Глава «Газпрома» добавил, что российская сторона готова рассмотреть продление контракта на транзит газа через территорию Украины на основании действующего контракта.
Обновлено в 12:09
Происшествия
СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах
12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разрыдалась после оскорблений в прямом эфире
Обновлено в 10:48
Путешествия
Черногория увеличила срок безвизового въезда для россиян
Правительство Черногории увеличило срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней.
Обновлено в 09:48
Интернет
Facebook хранил в открытом виде пароли миллионов пользователей
Проблема затронула сотни миллионов пользователей Facebook Lite, десятки миллионов других пользователей Facebook и десятки тысяч пользователей Instagram, пишет РБК со ссылкой на компанию.
Обновлено в 09:13
Игры
Paradox представила Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Компания Paradox Interactive анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, продолжение ролевого боевика 2004 года, и представила дебютный трейлер игры.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Вице-мэра Майкопа задержали за взятку
Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45
Культура
Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства
Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.
Обновлено в 06:00
Экономика
Годовая прибыль «Ленэнерго» выросла почти на 40%
Чистая прибыль «Ленэнерго» по итогам прошлого года выросла на 36,7% год к году до 10,6 млрд руб. (здесь и далее – данные по МСФО), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:06
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Авто
Porsche показала долгожданный Cayenne Coupe
Хотя снаружи кажется, что изменилась только задняя часть, на самом деле у Cayenne Coupe на 20 миллиметров ниже крыша, стойки ветрового стекла сильнее наклонены назад, задние колёсные арки стали шире на 18 мм, а габаритная длина прибавила 13 мм при неизменной колёсной базе.
Обновлено в 04:00
Политика
В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
ООН: статус Голанских высот не изменился
«Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 12:46
Политика
США ввели санкции за покупку российских и китайских технологий
У российских, китайских и других поставщиков Pulse Niru закупала оборудование и продвинутые технологии.
Обновлено в 10:57
Хоккей
«Авангард» вышел в финал Восточной конференции, одолев «Барыс»
"Авангард" обыграл "Барыс" со счётом 5:3 в пятом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 10:03
Здоровье
Инна Жиркова рассказала о болезни своего сына
Инна Жиркова рассказала о болезни своего сына и лечении в ОАЭ, где ей пришлось вынужденно задержаться.
Обновлено в 05:11
Спорт
Апелляция отклонена: биатлонистке Васильевой грозит дисквалификация
Российская биатлонистка Маргарита Васильева была признана виновной в пропуске трех допинг-тестов.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Москве грузовик с землей раздавил такси
На юго-западе Москвы грузовик с землей опрокинулся на такси.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Названа настоящая фамилия Юлии Началовой
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Николай Носков впервые появился на публике после инсульта
63-летний Николай Носков, переживший в прошлом году инсульт, впервые появился на публичном мероприятии.
Обновлено в 07:59
Здоровье
Детские медучреждения Крыма в 2019 году получат оборудование на сумму 141,5 млн рублей
Детские поликлиники и поликлинические отделения в Крыму дооснастят в 2019 году современным оборудованием общей стоимостью 141,453 млн рублей для реализации задач нацпроекта "Здравоохранение".
Обновлено в 05:18
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Футбол
Группа фанатов кричала «Хайль Гитлер» на матче Германия — Сербия
Кричали «Хайль, Гитлер» и оскорбляли немецких «сборников». Об этом рассказал в соцсетях немецкий комментатор Андре Фойгт.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 62 человек
Число жертв взрыва на химзаводе в китайской провинции Цзянсу возросло до 62 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 11:56