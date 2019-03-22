Футбол
Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистую раздевалкуРоссийская газета 05:13
Сборная России минувшим вечером уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020 со счетом 1:3. После матча бельгийская команда поблагодарила соперников за то, что они оставили после себя чистую раздевалку.
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Армия и оружие
В Пентагоне признали нежелание РФ нападать на страны НАТО
Россия не собирается в открытую нападать на страны НАТО.
Обновлено вчера в 16:40
Авто
В РФ введут платную экспертизу для ретромашин
В случае, если сумма штрафных баллов не превысит 100, владельцу ретромашины вручат паспорт классического транспортного средства (КТС) сроком действия на пять лет, а также впоследствии он сможет получить в ГИБДД специальные номера с буквой «К». Экспертиза будет платной, ее стоимость еще не определена.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Собчак посетила премьеру нового спектакля Виторгана
Телеведущая Ксения Собчак посетила премьеру спектакля «В городе Лжедмитрове», постановщиком которого стал актер Максим Виторган.
Обновлено в 04:48
Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Общество
В Подмосковье многодетным семьям предоставят 2,5 тысяч участков
Власти Московской области планируют выделить 2,5 тысячи земельных участков многодетным семьям в течение трех месяцев, сообщил глава Минмособлимущества Владислав Коган.
Обновлено в 06:47
Космос
На солнце зафиксировали три резких вспышки
Обновлено в 04:55
Политика
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова
В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».
Обновлено в 06:04
Политика
В Астане задержаны несогласные с переименованием столицы
Обновлено в 04:44
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено вчера в 07:24
Экономика
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Плохо стало певице Лолите Милявской после концерта в Ростове
Скорую вызвали помощники Лолиты Милявской. Приехавшие врачи неотложки диагностировали у певицы проблемы с давлением и сильный стресс.
Обновлено в 00:55
Политика
Телеведущий Норкин выгнал украинского политолога из студии
Ведущий шоу телеканала НТВ «Место встречи» Андрей Норкин потребовал покинуть студию украинского политолога Павла Жовниренко после начавшегося конфликта.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Пострадавший в ДТП с «Газелью» в Челябинской области умер в больнице
Один из пострадавших в столкновении "Газели" и легкового автомобиля на трассе в Челябинской области скончался в больнице, сообщила пресс-служба минздрава региона.
Обновлено в 06:12
Политика
Киев выразил протест после решения суда по делу Гриба
Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением суда Ростова-на Дону, который ранее осудил украинца Павла Гриба за содействие терроризму и приговорил к шести годам колонии.
Обновлено в 06:26
Транспорт
Станцию метро «Академическая» в Петербурге откроют к 1 июля
Станцию метро "Академическая" в Санкт-Петербурге откроют после капитального ремонта к 1 июля 2019 года, сообщил журналистам врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Число погибших в Ираке при крушении парома возросло до 85
В Ираке число погибших после крушения туристического парома на реке Тигр возле города Мосул возросло 85 человек.
Обновлено вчера в 12:48
Шоу-бизнес
Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища
Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища На могиле певицы появилась черно-белая кошка.
Обновлено в 06:05
Космос
Частный космический завод под Воронежем запустит тестовую ракету
Уникальное в стране предприятие, которое будет производить метеорологические ракеты, планирует совершить тестовый запуск уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 12:49
Общество
Названы регионы РФ, лидирующие по скорости трудоустройства безработных
Эксперты назвали регионы, в которых можно быстрее всего найти работу в России.
Обновлено в 01:28
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено 20 марта в 10:07
Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме
Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
В Краснодаре предъявили обвинение экс-председателю райсуда
Следователи предъявили обвинение в покушении на мошенничество с использованием служебного положения и получении взятки в крупном размере бывшему председателю Щербинского районного суда Краснодарского края, который ныне является судьей в отставке.
Обновлено в 06:11
Политика
В Кремле прокомментировали слова Трампа о Голанских высотах
Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом
На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
Обновлено в 05:00
Интернет
Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде
Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.
Обновлено в 00:05
Футбол
Агент: «„Реал“ и „Барселона“ хотят подписать Шкриниара»
Если «Реал» хочет подписать его, то мадридцы могут это сделать, однако есть много агентов-посредников, которые как каннибалы пытаются повлиять на переход игроков в клубы.
Обновлено вчера в 13:18
Экономика
В России снизился статистический уровень бедности
Число жителей России с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году составило 18,9 млн, в то время как в 2017 году — 19,3 млн, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 20:00