Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистую раздевалкуРоссийская газета 05:13

Сборная России минувшим вечером уступила Бельгии на старте отборочного турнира Евро-2020 со счетом 1:3. После матча бельгийская команда поблагодарила соперников за то, что они оставили после себя чистую раздевалку.

Авто В РФ введут платную экспертизу для ретромашин В случае, если сумма штрафных баллов не превысит 100, владельцу ретромашины вручат паспорт классического транспортного средства (КТС) сроком действия на пять лет, а также впоследствии он сможет получить в ГИБДД специальные номера с буквой «К». Экспертиза будет платной, ее стоимость еще не определена.

Шоу-бизнес Собчак посетила премьеру нового спектакля Виторгана Телеведущая Ксения Собчак посетила премьеру спектакля «В городе Лжедмитрове», постановщиком которого стал актер Максим Виторган.

Финансы Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.

Общество В Подмосковье многодетным семьям предоставят 2,5 тысяч участков Власти Московской области планируют выделить 2,5 тысячи земельных участков многодетным семьям в течение трех месяцев, сообщил глава Минмособлимущества Владислав Коган.

Политика Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.

Происшествия В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».

Общество Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».

Экономика Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы.

Шоу-бизнес Плохо стало певице Лолите Милявской после концерта в Ростове Скорую вызвали помощники Лолиты Милявской. Приехавшие врачи неотложки диагностировали у певицы проблемы с давлением и сильный стресс.

Политика Телеведущий Норкин выгнал украинского политолога из студии Ведущий шоу телеканала НТВ «Место встречи» Андрей Норкин потребовал покинуть студию украинского политолога Павла Жовниренко после начавшегося конфликта.

Происшествия Пострадавший в ДТП с «Газелью» в Челябинской области умер в больнице Один из пострадавших в столкновении "Газели" и легкового автомобиля на трассе в Челябинской области скончался в больнице, сообщила пресс-служба минздрава региона.

Политика Киев выразил протест после решения суда по делу Гриба Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением суда Ростова-на Дону, который ранее осудил украинца Павла Гриба за содействие терроризму и приговорил к шести годам колонии.

Транспорт Станцию метро «Академическая» в Петербурге откроют к 1 июля Станцию метро "Академическая" в Санкт-Петербурге откроют после капитального ремонта к 1 июля 2019 года, сообщил журналистам врио губернатора города Александр Беглов.

Происшествия Число погибших в Ираке при крушении парома возросло до 85 В Ираке число погибших после крушения туристического парома на реке Тигр возле города Мосул возросло 85 человек.

Шоу-бизнес Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища На могиле певицы появилась черно-белая кошка.

Космос Частный космический завод под Воронежем запустит тестовую ракету Уникальное в стране предприятие, которое будет производить метеорологические ракеты, планирует совершить тестовый запуск уже в 2019 году.

Общество Названы регионы РФ, лидирующие по скорости трудоустройства безработных Эксперты назвали регионы, в которых можно быстрее всего найти работу в России.

Политика Россия отказалась от транзита газа через Украину "Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.

Политика Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.

Происшествия В Краснодаре предъявили обвинение экс-председателю райсуда Следователи предъявили обвинение в покушении на мошенничество с использованием служебного положения и получении взятки в крупном размере бывшему председателю Щербинского районного суда Краснодарского края, который ныне является судьей в отставке.

Политика В Кремле прокомментировали слова Трампа о Голанских высотах Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Интернет Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.

Футбол Агент: «„Реал“ и „Барселона“ хотят подписать Шкриниара» Если «Реал» хочет подписать его, то мадридцы могут это сделать, однако есть много агентов-посредников, которые как каннибалы пытаются повлиять на переход игроков в клубы.