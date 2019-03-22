Футбол

Сборная Бельгии поблагодарила команду России за убранную раздевалкуЧемпионат 04:27

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Сборная Бельгии поблагодарила команду России за убранную раздевалку после отборочного матча чемпионата Европы 2020 года. После окончания встречи пресс-служба сборной России опубликовала в социальной сети фотографию убранной раздевалки.
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Сборная Бельгии поблагодарила команду России за убранную раздевалку

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