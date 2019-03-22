Футбол
Сборная Беларуси крупно проиграла команде НидерландовProstoProSport вчера в 17:35
Футболисты сборной Нидерландов в домашнем матче первого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 уверенно обыграли белорусов. Встреча, прошедшая в четверг в Роттердаме на стадионе «Де Куйп», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
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Sport24.ruвчера в 18:11
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Сборная Беларуси крупно проиграла Голландии на старте квалификации к Евро-2020
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