Футбол

Сборная Беларуси крупно проиграла команде НидерландовProstoProSport вчера в 17:35

Футболисты сборной Нидерландов в домашнем матче первого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 уверенно обыграли белорусов. Встреча, прошедшая в четверг в Роттердаме на стадионе «Де Куйп», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
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Голландия разгромила Белоруссию в матче квалификации Евро-2020

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Дубль Депая помог Нидерландам разгромить Беларусь в матче отбора на Евро-2020

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Голландия не проигрывает на «Де Кейп» 25 матчей подряд. Это повторение рекорда

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Сборная Нидерландов разгромила Белоруссию на старте отбора ЧЕ

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Сборная Беларуси крупно проиграла Голландии на старте квалификации к Евро-2020

КП - Беларусьвчера в 18:06
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с решением суда Ростова-на Дону, который ранее осудил украинца Павла Гриба за содействие терроризму и приговорил к шести годам колонии.
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В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении огневых точек украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.
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Футбол

Игорь Ефремов: «Проблемы „договорняков“ в ФНЛ нет»

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов, рассуждая о проблемах второго по силе российского дивизиона, отметил, что в первенстве нет проблем с договорными играми.
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МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики

В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.
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В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин

Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
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Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров

Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
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Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс

Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
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ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
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Антропологи рассказали, как появились карающие боги

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Происшествия

Взрыв на китайском химзаводе попал на видео

В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах

Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
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Происшествия

Следователи просят заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаза»

Следователи подали ходатайство о заочном аресте экс-руководителя компании «Газпром промгаз» Александра Карасевича, сообщила 22 марта «Интерфаксу» пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Мария Боровикова.
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В Астане задержаны несогласные с переименованием столицы

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Армия и оружие

Спецназ ЮВО подняли в Ростовской области по тревоге для учений

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В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию

Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
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Джон Траволта выразил восхищение русской культурой

Хотя одно неизменно вызывает у Джона потрясение и восхищение - русская культура.
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Полина Гагарина и Филипп Киркоров стали победителями премии BraVo

Знаменитые исполнители Полина Гагарина и Филипп Киркоров стали главными победителями.
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Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы

Экс-полузащитник «Манчестер Сити», «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон 22 марта был выпущен из тюрьмы в Донкастере.
Обновлено в 03:40
Финансы

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
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Экономика

Сбербанк подключил Совкомбанк к сервису мгновенных переводов

Клиентам Сбербанка и Совкомбанка стали доступны мгновенные переводы по счетам между двумя банками по номеру мобильного телефона, говорится в сообщении пресс-службы госбанка.
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В Кремле прокомментировали протесты в Казахстане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал протестные акции, которые прошли в Казахстане после ухода в отставку Нурсултана Назарбаева и переименования столицы в его честь.
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Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы.
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Число погибших в Ираке при крушении парома возросло до 85

В Ираке число погибших после крушения туристического парома на реке Тигр возле города Мосул возросло 85 человек.
Обновлено вчера в 12:48
Экономика

Банки начали блокировать счета самозанятых

Банки начали блокировать личные счета и карты "новых предпринимателей", ссылаясь на то, что их использование в целях ведения бизнеса запрещено.
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Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

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Плохо стало певице Лолите Милявской после концерта в Ростове

Скорую вызвали помощники Лолиты Милявской. Приехавшие врачи неотложки диагностировали у певицы проблемы с давлением и сильный стресс.
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Актриса Маргарита Жарова умерла

«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
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Ходока из России лишили медалей за допинг

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Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
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Нидерландский футболист, нападающий французского клуба «Олимпик Лион» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года. В 2015 году был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football. Отличается высокой скоростью, дриблингом, мощным ударом и техникой обработки мяча.
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Джорджиньо Вейналдум
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Нидерландский футболист, полузащитник, выступающий за «Ливерпуль» и сборную Нидерландов. Выпускник футбольной академии «Фейенорда», ставший самым молодым футболистом, когда-либо выходившим в футболке роттердамского клуба.
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