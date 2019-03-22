Футбол
Сборная Беларуси крупно проиграла команде НидерландовProstoProSport вчера в 17:35
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Кубрик»
Мемфис Депай
|1′
Джорджиньо Вейналдум
|21′
|30′
Станислав Драгун
|32′
Антон Путило
Мартен де Рон
|34′
Мартен де Рон
Дэви Проппер
|46′
Мемфис Депай
|55′
Райан Бабел
Куинси Промес
|59′
|62′
Николай Сигневич
Антон Сарока
Дензел Думфрис
Кенни Тете
|68′
|79′
Юрий Ковалев
Павел Савицкий
Вирджил ван Дейк
|86′
|86′
Станислав Драгун
Денис Лаптев
|60%
|Владение мячом
|40%
|4
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Силлесен
2
Тете
3
Де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
6
Проппер
8
Вейналдум
21
Де Йонг
7
Бергвейн
10
Депай
2 ×
11
Промес
16
Горбунов
4
Шитов
3
Мартынович
17
Сиваков
5
Поляков
8
Савицкий
18
Маевский
14
Путило
9
Лаптев
22
Стасевич
11
Сарока
Беларусь
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты сборной Нидерландов в домашнем матче первого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 уверенно обыграли белорусов. Встреча, прошедшая в четверг в Роттердаме на стадионе «Де Куйп», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
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Sport24.ruвчера в 18:11
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Сборная Беларуси крупно проиграла Голландии на старте квалификации к Евро-2020
КП - Беларусьвчера в 18:06
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