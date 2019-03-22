Футбол

Сборная Беларуси крупно проиграла команде НидерландовProstoProSport вчера в 17:35

Нидерланды — Беларусь
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Кубрик»
Мемфис Депай
1′
Джорджиньо Вейналдум
21′
30′
Станислав Драгун
32′
Антон Путило
Мартен де Рон
34′
Мартен де Рон
Дэви Проппер
46′
Мемфис Депай
55′
Райан Бабел
Куинси Промес
59′
62′
Николай Сигневич
Антон Сарока
Дензел Думфрис
Кенни Тете
68′
79′
Юрий Ковалев
Павел Савицкий
Вирджил ван Дейк
86′
86′
Станислав Драгун
Денис Лаптев
Футболисты сборной Нидерландов в домашнем матче первого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 уверенно обыграли белорусов. Встреча, прошедшая в четверг в Роттердаме на стадионе «Де Куйп», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
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