Сборная Азербайджана потерпела поражение в матче с ХорватиейLiveSport.ru вчера в 18:04

В следующем туре сборная Хорватии 24 марта в гостях встретится с Венгрией. Азербайджан во втором матче турнира также сыграет против венгерской команды но 8 июня. В другом матче 1-го тура группы E сборная Словакии на своем поле обыграла Венгрию со счётом 2:0.

Сборная Азербайджана потерпела поражение в матче с Хорватией

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