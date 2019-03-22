Футбол

Сборная Азербайджана потерпела поражение в матче с ХорватиейLiveSport.ru вчера в 18:04

В следующем туре сборная Хорватии 24 марта в гостях встретится с Венгрией. Азербайджан во втором матче турнира также сыграет против венгерской команды но 8 июня. В другом матче 1-го тура группы E сборная Словакии на своем поле обыграла Венгрию со счётом 2:0.
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Хорватия одержала волевую победу над азербайджанцами в отборе Евро-2020

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Евро-футбол.рувчера в 17:44
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В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире

Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
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Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
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Политика

Венгрия получит российский газ в обход Украины

Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Порт Находки отверг обвинения в нарушении санкций против КНДР

Ранее США назвали два российских порта — Владивосток и Находку — точками назначения для судов, нарушающих международные санкции, введенные в отношении КНДР.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия

При взрыве на химзаводе в Китае погибли шесть человек

При взрыве на химическом заводе на востоке Китая погибли шесть человек, ранения получили 30. Об этом сообщает AFP со ссылкой на власти.
Обновлено вчера в 07:42
Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Интернет

Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде

Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.
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Общество

Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновников

Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 21:31
Авто

Skoda представила еще одно умное решение

Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено вчера в 10:08
Общество

Синоптики сообщили, что лето 2019 года будет теплее обычного

В Гидрометцентре сообщили, что лето 2019 года будет теплее средних температур, передает «Российская газета».
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

В Приморье топливо с автозаправки разлилось в реку

Обновлено вчера в 22:55
Хоккей

Хет-трик Барбашева принес победу «Сент-Луису» в матче с «Детройтом»

В матче регулярного чемпионата НХЛ Сент-Луис на домашнем льду обыграл Детройт со счетом 5:2.
Обновлено вчера в 23:40
Гаджеты

Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7

Американская корпорация Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на официальном сайте компании-разработчика.
Обновлено вчера в 20:17
Общество

Чистый воздух нанесут на карту

В России появятся базы данных о состоянии окружающей среды В Роспотребнадзоре и Росприроднадзоре сообщили "Ъ", что для информирования населения о текущем состоянии воздуха и воды и возможных рисках в связи c этим для здоровья будут созданы информационно-аналитические базы данных, а также интерактивные карты.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика

Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено вчера в 04:15
Футбол

Черчесов: Разнос в раздевалке не устроил

Обновлено вчера в 18:33
Происшествия

В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено вчера в 07:00
Гаджеты

Стала известна российская цена смартфона Xiaomi Redmi Note 7

Компания Xiaomi провела в Москве презентацию смартфона Redmi Note 7. Его продажи начнутся 28 марта.
Обновлено вчера в 22:47
Кино

В Волгограде умер актер Петр Зайченко

Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз", скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.
Обновлено вчера в 11:18
Спорт

Россиянка Загитова стала первой после ЧМ по фигурному катанию в Японии

Первый день чемпионата мира по фигурному катанию принес 1 место россиянке Алине Загитовой в короткой программе.
Обновлено 20 марта в 11:40
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в ночь с четверга на пятницу в ряде стран мира.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие

CNBC: Россия переместила 20 «Кинжалов» на военный полигон

Как сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на осведомленный источник, российские военные переместили на полигон около 20 гиперзвуковых ракет, от которых у США нет защиты.
Обновлено вчера в 19:32
Футбол

Московское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов

Итальянская "Лубе Чивитанова" обыграла московское "Динамо" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов - 3:0.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

Гуайдо объявил об операции по захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, объявил об операции по захвату власти в Венесуэле, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:35
Технологии

Доказана эффективность голодания в продлении жизни

Ученые Гарвардской медицинской школы (США) выяснили, почему снижение употребления калорий продлевает жизнь.
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Космос

Ракета-носитель Vega стартовала с космодрома Куру

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Российского школьника засосала грязевая жижа

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В день церемонии прощания с Юлией Началовой Рита Дакота опубликовала пост о ней

Исполнительница Рита Дакота присоединилась к тем, что скорбит по Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие

В США начали испытания скоростного вертолета DEFIANT

Боевой вертолет-прообраз следующего поколения DEFIANT, разработанный конструкторами американских компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing, совершил в четверг первый испытательный полет над полигоном в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
Обновлено в 00:32
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МВД сократило список опасных пород собак

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