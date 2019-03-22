Футбол
Сборная Азербайджана потерпела поражение в матче с ХорватиейLiveSport.ru вчера в 18:04
В следующем туре сборная Хорватии 24 марта в гостях встретится с Венгрией. Азербайджан во втором матче турнира также сыграет против венгерской команды но 8 июня. В другом матче 1-го тура группы E сборная Словакии на своем поле обыграла Венгрию со счётом 2:0.
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Гол Шейдаева не спас сборную Азербайджана от поражения в матче с Хорватией
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