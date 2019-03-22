Сборная Азербайджана потерпела поражение в матче с ХорватиейLiveSport.ru вчера в 18:04

Сборная Хорватии одержала домашнюю победу над командой Азербайджана (2:1) в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Счет в матче открыли гости — отличился Рамиль Шейдаев (19-я минута). За хозяев поля голы забили Борна Баришич (44) и Андрей Крамарич (79).

Сборная Азербайджана потерпела поражение в матче с Хорватией

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