Футбол

Сборная Азербайджана потерпела поражение в матче с ХорватиейLiveSport.ru вчера в 18:04

Сборная Хорватии одержала домашнюю победу над командой Азербайджана (2:1) в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Счет в матче открыли гости — отличился Рамиль Шейдаев (19-я минута). За хозяев поля голы забили Борна Баришич (44) и Андрей Крамарич (79).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Шейдаев — о поражении хорватам: какая разница, кому проиграли? Очков у нас нет

Чемпионат04:45

Нападающий «Крыльев Советов» забил Хорватии, но Азербайджан уступил в квалификации Евро-2020

Матч ТВвчера в 17:34

Сборная Хорватии одержала волевую победу над командой Азербайджана в матче отбора ЧЕ-2020

ТАССвчера в 17:57

Азербайджан упустил гостевую победу над Хорватией

Sputnik Азербайджанвчера в 17:49

Гол Шейдаева не спас сборную Азербайджана от поражения в матче с Хорватией

Советский спортвчера в 17:36

Рамиль Шейдаев: «Азербайджану чуточку не повезло в матче с Хорватией»

Спорт-Экспресс03:18

Сборная Азербайджана едва не отобрала очки у хорватов

Евро-футбол.рувчера в 17:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Наука

Кто такие социопаты

Многие ставят знак равенства между понятиями «интроверт», «социофоб» и «социопат».
Обновлено 20 марта в 08:55
Спорт

Легкоатлет Александр Иванов лишился двух медалей за допинг

Обновлено в 05:16
Транспорт

ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными

Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:29
Общество

МВД сократило перечень опасных пород собак

Обновлено вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки

Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.
Обновлено вчера в 06:44
Экономика

Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 09:12
Шоу-бизнес

На перевале Дятлова было не 9, а 11 туристов, выяснил Малахов

Обновлено в 04:18
Происшествия

В Ульяновской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса

Обновлено в 04:57
Политика

В Казахстане полиция разогнала митинги против переименования Астаны

В Казахстане полиция разогнала митинги в Астане и Алма-Ате против переименования столицы страны в Нурсултан.
Обновлено в 03:31
Политика

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Авто

Subaru и Toyota объединятся для разработки нового поколения Toyota 86

В начале этого года в Сети появился тревожный слух, исходящий из Японии, о том, что Toyota планирует отменить разработку второго поколения спортивной модели 86, но позже его опровергли представители марки.
Обновлено в 03:40
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Футбол

Перес назвал главную цель «Реала» в летнее трансферное окно

Руководство мадридского "Реала" обозначило основную цель клуба на летнее транферное окно.
Обновлено в 05:15
Футбол

Маттейс де Лигт намерен перейти в «Барселону»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт намерен перебраться в другую команду. Летом он планирует оказаться в «Барселоне».
Обновлено в 04:25
Культура

Панин уличил Бортко в лицемерии

Обновлено в 02:03
Автоспорт

Тото Вольфф: «Сочетание „Хонды“ и „Ред Булл“ станет угрозой»

Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах

Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин

Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Новозеландскому террористу пообещали пожизненный срок

Террорист, напавший на две мечети в новозеландском Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению, заявил вице-премьер страны Уинстон Питерс в Стамбуле В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Собчак посетила премьеру нового спектакля Виторгана

Обновлено в 04:48
Космос

Киров накроет мощная магнитная буря

Полярные сияния будут видны даже в средней полосе России. 20 марта на Солнце образовалась мощная вспышка.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия

На Ямале пассажирский вертолет совершил жесткую посадку

Пассажирский вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку примерно в 150 километрах от Нового Уренгоя.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

34-летняя Елена Беркова выходит замуж в шестой раз

21 марта в столичном баре «Руки Вверх» свой 34-й день рождения праздновала актриса и телеведущая Елена Беркова.
Обновлено вчера в 18:59
Общество

Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников

Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Здоровье

В Минздраве рекомендовали россиянам принимать витамины в пост

Россиянам, соблюдающим пост, особенно детям и пожилым людям, необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы, чтобы избежать дефицита микронутриентов, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава РФ академик РАН Виктор Тутельян.
Обновлено в 03:40
Культура

Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства

Обновлено в 03:58
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено вчера в 05:52
Спорт

Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Финансы

Россия рекордно заняла доллары и евро

Ставки составили 5,1 и 2,375 процента соответственно. В последний раз Минфин размещал еврооблигации в ноябре прошлого года.
Обновлено в 03:26
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рамиль Теймурович Шейдаев
Азербайджанский футболист
Азербайджанский и российский футболист, нападающий клуба «Крылья Советов» и сборной Азербайджана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андрей Крамарич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, нападающий немецкого клуба «Хоффенхайм» и сборной Хорватии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное