Футбол
Сборная Азербайджана потерпела поражение в матче с ХорватиейLiveSport.ru вчера в 18:04
Сборная Хорватии одержала домашнюю победу над командой Азербайджана (2:1) в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Счет в матче открыли гости — отличился Рамиль Шейдаев (19-я минута). За хозяев поля голы забили Борна Баришич (44) и Андрей Крамарич (79).
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Гол Шейдаева не спас сборную Азербайджана от поражения в матче с Хорватией
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