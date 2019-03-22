Гол Шейдаева не спас Азербайджан от поражения ХорватииSoccer.ru 17:35

В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе Е Хорватия не без труда обыграла Азербайджан. В другом матче дня Россия уступила Бельгии.

Гол Шейдаева не спас Азербайджан от поражения Хорватии

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