Футбол

Гол Шейдаева не спас Азербайджан от поражения ХорватииSoccer.ru 17:35

В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе Е Хорватия не без труда обыграла Азербайджан. В другом матче дня Россия уступила Бельгии.
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Хорватия одержала волевую победу над азербайджанцами в отборе Евро-2020

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Азербайджан упустил гостевую победу над Хорватией

Sputnik Азербайджан17:49

Нападающий «Крыльев Советов» забил Хорватии, но Азербайджан уступил в квалификации Евро-2020

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Гол Шейдаева не спас сборную Азербайджана от поражения в матче с Хорватией

Советский спорт17:36

Сборная Хорватии обыграла Азербайджан в матче отборочного турнира Евро-2020

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Спорт-Экспресс17:40

Сборная Азербайджана едва не отобрала очки у хорватов

Евро-футбол.ру17:44
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Футбол

Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020

Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020.
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СК возбудил дело в отношении замглавы администрации Чехова

В отношении первого замглавы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщил Следственный комитет в своем канале в WhatsApp.
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Происшествия

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Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Экономика

Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году

Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек

Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.
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Лечащий врач Юлии Началовой оказался наркологом

Лечащий врач российской певицы Юлии Началовой Василий Шуров оказался практикующим врачом-наркологом.
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Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину

Американец Сесар Сайок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину, сообщило агентство Associated Press.
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Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено в 15:52
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Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
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Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов

В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.
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Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира, набрав 371 очко.
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Собаку привязали к рельсам под Петербургом

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Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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Авто

Новое поколение Skoda Octavia представят до конца 2019 года

Как сообщил председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер в рамках пресс-конференции, на которой были озвучены результаты 2018 года и планы на будущее, обновленный лифтбек Skoda Octavia будет презентован уже в 2019-м году.
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Хаски умер в самолете на пути из Амстердама в Лос-Анджелес

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Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
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День в календаре. 21 марта

Межпланетная станция «Рейнджер-9» 21 марта 1965 г. к Луне была запущена американская автоматическая межпланетная станция «Рейнджер-9».
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Infiniti QX60 получит в России новый мотор

Компания Infiniti получила в России новый сертификат на кроссовер QX60, об этом свидетельствует новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на данную модель.
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Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман

В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.
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Черышев призвал сборную России не опускать руки после поражения

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился эмоциями после матча отборочного турнира к чемпионату Европы - 2020 против команды Бельгии, передает "Советский спорт".
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ГМИИ и Эрмитаж воссоединят коллекции Щукина и Морозова

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Предсказано катастрофическое подводное извержение

Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.
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