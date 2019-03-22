Футбол
Гол Шейдаева не спас Азербайджан от поражения ХорватииSoccer.ru 17:35
В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе Е Хорватия не без труда обыграла Азербайджан. В другом матче дня Россия уступила Бельгии.
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Футбол
Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020
Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 17:38
Политика
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Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
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Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
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Общество
Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России
Российские пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса». В компании отметили, что сейчас все проблемы уже устранены.
Обновлено в 11:16
Происшествия
СК возбудил дело в отношении замглавы администрации Чехова
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Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Политика
Трамп обвинил Украину в заговоре против США
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Экономика
Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году
Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек
Число жертв крушения парома на севера Ирака возросло до 60 человек. Об этом сообщает Alhurra со ссылкой на гражданскую оборону страны.
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Лечащий врач российской певицы Юлии Началовой Василий Шуров оказался практикующим врачом-наркологом.
Обновлено в 18:12
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину
Американец Сесар Сайок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 17:34
Политика
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов
В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.
Обновлено в 06:22
Спорт
Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону
Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира, набрав 371 очко.
Обновлено в 14:04
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Собаку привязали к рельсам под Петербургом
Обновлено в 17:53
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Авто
Новое поколение Skoda Octavia представят до конца 2019 года
Как сообщил председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер в рамках пресс-конференции, на которой были озвучены результаты 2018 года и планы на будущее, обновленный лифтбек Skoda Octavia будет презентован уже в 2019-м году.
Обновлено в 09:51
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:22
Космос
День в календаре. 21 марта
Межпланетная станция «Рейнджер-9» 21 марта 1965 г. к Луне была запущена американская автоматическая межпланетная станция «Рейнджер-9».
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Авто
Infiniti QX60 получит в России новый мотор
Компания Infiniti получила в России новый сертификат на кроссовер QX60, об этом свидетельствует новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на данную модель.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман
В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.
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Футбол
Черышев призвал сборную России не опускать руки после поражения
Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился эмоциями после матча отборочного турнира к чемпионату Европы - 2020 против команды Бельгии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:31
Культура
ГМИИ и Эрмитаж воссоединят коллекции Щукина и Морозова
Обновлено в 11:17
Наука
Предсказано катастрофическое подводное извержение
Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.
Обновлено в 11:29
Общество
Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери
Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.
Обновлено в 03:09
Политика
США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР
Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32