Футбол

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв ВенесуэлуREGNUM 00:14

В составе сборной Аргентины голы забили нападающий Лаутаро Мартинес на 10-й минуте матча и полузащитник Джованни Ло Чельсо на 74-й минуте. Таким образом, сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет со сборной Бразилии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Паредес назвал историческим матч полуфинала Кубка Америки с Бразилией

Спорт-Экспресс01:50

Тренер сборной Аргентины рассказал о важности Месси для команды

Газета.Ru01:57

Аргентина сыграет с Бразилией в полуфинале Кубка Америки

Матч ТВвчера в 16:58

Аргентина вышла на Бразилию в полуфинале Кубка Америки, «Барса» заплатит за Гризманна 126 млн, «Милан» без еврокубков и другие новости утра

Sports.ru01:20

Экс-защитник «Анжи» идеально выполнил план Скалони. Как Месси и Ко вышли в полуфинал Кубка Америки

Спорт день за днемвчера в 17:05

Венесуэла – Аргентина: прогноз на 1/4 Кубка Америки 2019. Ничего не изменилось

Legalbetвчера в 05:15

«Лайк» Глушакова, «ПСЖ» и контракт с Nike, Домингес завершил карьеру

Чемпионатвчера в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП

В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 05:16
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400

В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области

В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.
Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике

На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Китай и США договорились возобновить торговые переговоры

Обновлено в 00:39
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

В Индии при обрушении стены погибли 16 человек

В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Футбол

Айртон вернулся в общую группу «Спартака», Шитов получил травму

Напомним, бразилец получил получил ушиб голеностопа в первом матче Кубка Париматч Премьер с «Ростовом» (0:2). Голкипер красно-белых Антон Шитов, вероятно, не сможет полноценно тренироваться до конца австрийского сбора.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире

В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Музыка

Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки

Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева трогательно поздравила свою маму с 60-летием

Сегодня Ирина празднует свое 60-летие.
Обновлено вчера в 09:16
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев умилил Сеть фотографией из детства

Обновлено вчера в 18:50
Общество

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено вчера в 04:45
Политика

Венесуэла отреагировала на санкции США против сына Мадуро

Венесуэльское правительство осудило введенные американской стороной санкции против сына президента страны Николаса Мадуро - Эрнесто Мадуро Гуэрры.
Обновлено вчера в 22:17
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Общество

В зоне паводка в Иркутской области оказалось 3,7 тыс домов

Обновлено в 00:22
Происшествия

На Сергея Петрова завели уголовное дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
Обновлено 27 июня в 09:54
Общество

Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь

Вечером вас ждут неожиданные встречи с человеком из давнего прошлого и новые знакомства.
Обновлено вчера в 08:27
Культура

Олег Меньшиков вручил театральные премии

Обновлено вчера в 16:23
Политика

Трамп предложил Ким Чен Ыну встречу

Обновлено вчера в 19:01
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

В Крыму назвали сумму ущерба от нахождения в составе Украины

За 23 года в составе Украины Крыму нанесли ущерб на 2,5 трлн рублей.
Обновлено вчера в 03:26
Общество

Автор музыки к трекам рэпера Face умер от передозировки наркотиков

Битмейкер Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, умер в возрасте 18 лет от передозировки наркотиками.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

«Почта России» заявила о краже у курьера пакета с картами Сбербанка

Неизвестные похитили посылку с банковскими картами для Сбербанка из машины курьерской службы «Почты России», сообщили РБК в пресс-службе «Почты России».
Обновлено вчера в 15:02
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Игры

GYLT: единственный эксклюзив Stadia, похоже, выйдет и на других платформах

Из всех проектов лишь один был заявлен как эксклюзив для Stadia: приключенческая игра GYLT, над которой работают авторы RiME.
Обновлено вчера в 13:15
Музыка

Алибасов пригласил трансгендеров на кастинг в группу «На-На»

Обновлено вчера в 21:43
Гаджеты

Культовый дизайнер Джонатан Айв покидает Apple

Новая компания Айва называется LoveFrom, и её первым клиентом станет Apple. Айв приложил руку не только к устройствам компании из Купертино.
Обновлено 27 июня в 18:44
Автоспорт

Даниил Квят: Сегодня был сложный день

Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Саммит G20 завершился в Осаке, итоги подведет Синдзо Абэ

Итоги двухдневных переговоров в скором времени подведет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он выступит на специальной пресс-конференции.
Обновлено в 01:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное