Футбол
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв ВенесуэлуREGNUM 00:14
В составе сборной Аргентины голы забили нападающий Лаутаро Мартинес на 10-й минуте матча и полузащитник Джованни Ло Чельсо на 74-й минуте. Таким образом, сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет со сборной Бразилии.
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