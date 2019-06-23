Футбол
Как Аргентина и Чили вышли в полуфинал Кубка АмерикиRT на русском 04:52
На Кубке Америки по футболу состоялись два четвертьфинальных матча. Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу со счётом 2:0, причём нападающий Лаутаро Мартинес поразил ворота соперника ударом пяткой. В другой встрече национальная команда Чили победила Колумбию в серии пенальти.
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Аргентина проходит Венесуэлу и готовится к битве с Бразилией в полуфинале Кубка Америки
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