Футбол

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка АмерикиГазета.Ru 03:30

Нещадно критикуемая экспертами за невразумительную игру и слабую оборону сборная Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки. После победы в 1/4 финала над Венесуэлой (2:0) в центре внимания СМИ был, естественно, капитан "альбиселесте" Лионель Месси.
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