Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка АмерикиГазета.Ru 03:30

Нещадно критикуемая экспертами за невразумительную игру и слабую оборону сборная Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки. После победы в 1/4 финала над Венесуэлой (2:0) в центре внимания СМИ был, естественно, капитан "альбиселесте" Лионель Месси.

Спорт день за днем

Политика Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ Российский лидер добавил, что Москва не шумит и не истерит по поводу того, что западные партнеры постоянно вмешиваются в дела России.

Здоровье Названы способы диагностики рака на ранней стадии Врачи рассказали о способах, помогающих выявить рак на ранней стадии его развития.

Политика Меркель ответила на вопрос о своем здоровье Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

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Политика Путин назвал произволом ситуацию с делом Голунова Президент России Владимир Путин назвал произволом ситуацию с делом журналиста Ивана Голунова.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Политика Украинский политолог: США воюют не за Украину, им плевать на нас Всё чаще проскальзывают нотки разумного анализа складывающейся на Украине ситуации, причём эти нотки появляются и в публикациях того сегмента украинских СМИ, которые за пять лет успели погрязнуть в тотальной русофобии.

Экология Ливень и град. На Улан-Удэ обрушилась непогода Сегодня, 28 июня, на столицу Бурятии обрушилась непогода. Во всех районах города прошли мощные ливни, в некоторых – с градом.

Космос Впервые обнаружен источник одиночного быстрого радиовсплеска Краткость одиночных радиовсплесков не позволяла ученым это выяснить: до недавнего времени астрономы смогли локализовать только один такой радиовсплеск, FRB 121102 (их называют по дате первого обнаружения, например этот впервые увидели 2 ноября 2012 года).

Общество В России утвердили список запрещенных животных Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления со списком запрещенных к содержанию животных и исключениями.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время работы В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

Общество Евгений Тишковец рассказал о погоде в ночь на пятницу В ночь на пятницу, 28 июня, на столицу выйдет центр североатлантического циклона, вследствие чего показатели барометров упадут до 725 миллиметров ртутного столба.

Футбол Черчесов посетил тренировку ЦСКА на сборе в Австрии Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку московского ЦСКА, который проводит предсезонный сбор в Австрии.

Происшествия Под Новотроицком бушует крупный пожар, город окутало облако дыма Под Новотроицком на границе с Казахстаном разгорелся степной пожар. С раннего утра город накрыло запахом гари и дымом.

Авто Volkswagen привез в Россию кроссовер Teramont с новым мотором Volkswagen объявил о старте продаж большого кроссовера Teramont с 249-сильным 3,6-литровым атмосферным двигателем V6, который заменил тот же мотор мощностью 280 лошадиных сил.