Аргентинцы обыграли сборную Катара и вышли в плей-офф Кубка АмерикиВести.Ru 01:11

Аргентинцы набрали четыре очка в группе и вышли в плей-офф. В другом матче Кубка Америки сборная Колумбии победила команду Парагвая со счетом 1:0. Колумбийцы с 9 очками заняли первое место в группе В. Парагвайцы оказались третьими с 2 баллами.

Спорт день за днем

Аргентинцы обыграли сборную Катара и вышли в плей-офф Кубка Америки

Путешествия Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.

Происшествия У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3 Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в понедельник в море Банда у восточных островов Индонезии.

Экономика ФАС России инициировала реформу тарифов в плацкартных вагонах Федеральная антимонопольная служба России предложила провести реформу тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах.

Общество Ученые рассказали о состоянии косаток и белух из «китовой тюрьмы» Напомним, что первых двух косаток и шестерых белух вывезли из так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средней 20 июня.

Происшествия Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в Приамурье Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, размещенном в понедельник на странице в Instagram.

Авто В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.

Происшествия Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.

Общество В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.

Теннис Медведев поднялся на шестое место в чемпионской гонке ATP Чемпионская гонка АТР от 24 июня 1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5505 очков 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 4725 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 3860 4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3305 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2985 6 (7). Даниил Медведев (Россия) — 1765 7 (6). Кэй Нисикори (Япония) — 1710 8 (9). Александр Зверев (Германия) — 1580 9 (8). Фабио Фоньини (Италия) — 1550 10 (11).

Происшествия ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.

Армия и оружие В Иране пообещали сбивать все американские беспилотники Командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что исламская республика готова сбивать все американские беспилотники, которые пересекут границу.

Общество В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Общество Большой театр изменит схему продажи билетов после критики СП «В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук до 960 билетов», — говорится в письме генерального директора Большого театра Владимира Урина.

Армия и оружие США совершили кибератаку на ракетные системы Ирана Тщательно спланированная командованием США атака, по словам журналистов, стала ответом на уничтожение Тегераном БПЛА, а также за нападение иранскими военными на танкеры в Оманском заливе.

Финансы Bank of America предупредил, что США могут девальвировать доллар Увеличивается риск того, что администрация Дональда Трампа под эгидой стабилизации примет решение о валютной интервенции, которая будет направлена на ослабление доллара США, предупредили эксперты Bank of America.

Экономика В Черногории арестованы активы сына Тельмана Исмаилова Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.

Авто Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.