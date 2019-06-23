Футбол
Аргентинцы обыграли сборную Катара и вышли в плей-офф Кубка АмерикиВести.Ru 01:11
Аргентинцы набрали четыре очка в группе и вышли в плей-офф. В другом матче Кубка Америки сборная Колумбии победила команду Парагвая со счетом 1:0. Колумбийцы с 9 очками заняли первое место в группе В. Парагвайцы оказались третьими с 2 баллами.
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Лионель Месси: Победа над сборной Катара придаст уверенности нашей команде
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