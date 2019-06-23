Аргентина избежала провала на Кубке АмерикиРоссийская газета 17:18

Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира. Другим участником 1/4 финала стала команда Колумбии. На Кубке Америки определились еще два участника стадии четвертьфинала.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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