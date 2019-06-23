Футбол
Аргентина избежала провала на Кубке АмерикиРоссийская газета 17:18
Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира. Другим участником 1/4 финала стала команда Колумбии. На Кубке Америки определились еще два участника стадии четвертьфинала.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Происшествия
МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.
Обновлено в 17:53
Общество
Алексей Песошин открыл Сабантуй в Казани
Сабантуй открыл председатель правительства Тстарстана Алексей Песошин.
Обновлено в 08:01
Наука
Древнеримский свинец поможет российским ученым найти темную материю
Обновлено 21 июня в 06:45
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия
Уснувшую пассажирку оставили одну в закрытом авиалайнере
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес
Подписчики спутали Кристину Асмус с ее младшей сестрой
Оказалось, что на нее очень сильно похожа младшая сестра Карина.
Обновлено в 12:55
Экономика
Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии
Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено в 18:45
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Общество
Богатые при данных: кто сливает конфиденциальную информацию россиян
В 2018 году в мире с атаками «внешних» злоумышленников было связано 21,9% дата-мошенничеств, в России –– 7,9%. Эксперты по информационной безопасности, опрошенные «Известиями», усомнились, что «бумажные» утечки доминируют в общем числе хищений конфиденциальных данных.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Посмотрите, как в Киеве прошел ЛГБТ-парад «Марш равенства»
23 июня в центре Киева прошел «Марш равенства КиевПрайд 2019» в поддержку ЛГБТ-сообщества, который в общей сложности длился около 40 минут, пишет украинское издание «Страна».
Обновлено в 06:18
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Советский и российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня на 60-м году жизни. Об этом сообщил в фейсбуке режиссер Виталий Манский.
Обновлено в 17:52
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
Футбол
Де Росси решил остаться в Серии А
Полузащитник Даниэле Де Росси принял решение остаться в Серии А, несмотря на предложения от «Бока Хуниорс» и клубов из МЛС, сообщает издание Sky Sport Italia.
Обновлено в 17:22
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Футбол
Девушка Луиса Адриано показала кольцо на безымянном пальце правой руки
Екатерина Дорожко, подруга форварда «Спартака» Луиса Адриано, опубликовала фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце её правой руки.
Обновлено в 16:19
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Футбол
Аленичев сомневается, что был назначен в «Спартак» вопреки желанию Федуна
Владелец «Спартака» Леонид Федун намекал, что специалист был назначен главным тренером команды в 2015 году вопреки его желанию.
Обновлено в 18:18
Экономика
Что будет с накопительной пенсией в 2020-м. Спойлер: она станет меньше
Разработан проект Федерального закона об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год.
Обновлено в 18:33
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Гаджеты
Опубликовано видео новейшего смартфона Xiaomi CC9
Обновлено в 05:12
Энергетика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 17:48
Наука
Создано устройство для быстрого заживления ран
Исследователи Сеченовского университета совместно с коллегами из МГТУ имени Баумана разработали уникальное устройство для заживления ран, а также трофических и диабетических язв.
Обновлено в 18:11
Общество
В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
Известная американская писательница, автор любовных романов "Принцесса Дэйзи" и "Крупинки" Джудит Кранц умерла в возрасте 91 года, сообщает издание Variety.
Обновлено в 18:31
Путешествия
Booking.com определил самые гостеприимные страны мира
Обновлено 21 июня в 07:48
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Теннис
Касаткина проиграла на старте турнира в Истбурне
Обновлено в 13:45
Автоспорт
Даниил Квят: пытались взять максимум от гонки во Франции
Российский гонщик итальянской команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал результат гонки Гран-при Франции, по итогам которой он занял 14-е место, прорвавшись с последнего ряда стартового поля.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола
Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46