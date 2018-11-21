Футбол

Сборная Аргентины с Паредесом в составе обыграла Мексику
Матч ТВ
вчера в 21:11

Сборная Аргентины в городе Мендоса провела домашний товарищеский матч с командой Мексики.
Матч ТВвчера в 21:11

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Икарди и Дибала забили свои первые голы за Аргентину. На двоих они провели 26 матчей

Sport24.ru01:15

Сборная Аргентины победила команду Мексики в товарищеском матче

РИА Новостивчера в 23:37

Сборная Аргентины с Паредесом победила Мексику

Газета.Ruвчера в 23:11

Сборная Аргентины снова обыграла Мексику в товарищеском матче

Чемпионатвчера в 21:12

Сборная Аргентины с Паредесом в составе обыграла Мексику

Sportbox.RUвчера в 21:11

Сборная Аргентины с Паредесом в составе обыграла Мексику

Матч ТВвчера в 21:11

Бывстрый гол Икарди принес Аргентине победу над Мексикой

Спорт-Экспрессвчера в 20:51
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Футбол

Россия проиграла Швеции в Лиге наций

Дзюба в старте и полупустые трибуны Матч со Швецией подвёл для сборной России итоги крайне насыщенного и богатого на события года, и у подопечных Станислава Черчесова была отличная возможность завершить его на мажорной ноте.
Обновлено в 02:26
Футбол

Экс-тренер «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США

Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может возглавить национальную команду США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:24
Футбол

Врач сборной Бразилии: Неймар избежал серьёзной травмы

Врач национальной команды Бразилии Родриго Ласмар рассказал о состоянии здоровья нападающего сборной Неймара, который был заменён в самом начале товарищеского матча с Камеруном (1:0) из-за мышечного повреждения.
Обновлено в 02:12
Футбол

Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова

На встрече, которая прошла 20 ноября на стадионе "Открытие Арена", фанаты озвучили свои претензии и несогласие по поводу отставки с поста главного тренера команды Массимо Карреры, возвращения в состав хавбека Дениса Глушакова, а также отметили слабую работу менеджмента и пиарщиков клуба.
Обновлено в 02:16
Футбол

Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»

Многим сборным хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле.
Обновлено в 01:55
Футбол

Тренеры и руководители клубов РПЛ выступили за внедрение системы VAR

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что тренеры и руководители клубов лиги выступили за внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 02:27
Футбол

Лондонский «Арсенал» рассматривает подписание защитника «Ливерпуля»

Как сообщается, к испанскому футболисту проявляет интерес лондонский «Арсенал».
Обновлено в 02:19
Футбол

Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победы

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча с командой США.
Обновлено в 01:50
Футбол

Игроки «ПСЖ» стали участниками розыгрыша

Футболистов французского "ПСЖ" разыграло клубное телевидение, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:21
Футбол

«Спартак» поздравил Джикию с днем рождения

«Спартак» поздравляет Георгия с днем рождения и желает крепкого здоровья, благополучия и новых побед вместе с красно-белыми! — говорится в сообщении клуба.
Обновлено в 02:18
Футбол

«Барселона» не сможет приобретать игроков «Ливерпуля» до 2021 года

Как утверждает источник, в сделку между двумя клубами, помимо прочего, входило условие, согласно которому "Барселона" не сможет приобретать футболистов "Ливерпуля" в течение трёх последующих лет.
Обновлено в 01:26
Футбол

Сборные Турции и Украины сыграли вничью в товарищеском матче

Футболисты сборных Турции и Украины в товарищеском матче разошлись миром. Встреча в турецкой Анталье завершилась со счетом 0:0.
Обновлено вчера в 14:56
Футбол

Емельянов: надеюсь восстановиться после травмы к январю

Футболист екатеринбургского "Урала" Роман Емельянов заявил, что надеется в январе приступить к полноценным тренировкам после серьезной травмы.
Обновлено в 02:19
Футбол

Гол Балая принес Албании победу над Уэльсом

Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный в матче гол был забит на 58-й минуте с пенальти.
Обновлено вчера в 16:13
Футбол

Сборная Косова в Лиге наций разгромила Азербайджан и вышла в лигу С

В заключительном матче группового этапа Лиги наций сборная Косова разгромила команду Азербайджана 4:0.
Обновлено вчера в 17:43
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Пауло Дибала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года. Дед футболиста - поляк, а многие родственники имеют итальянские корни.
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Мауро Икарди
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист итальянского происхождения, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
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