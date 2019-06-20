Сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке АмерикиRT на русском 02:27

Сборная Аргентины по футболу сыграла вничью с командой Парагвая в матче второго тура группового этапа Кубка Америки — 2019 в Бразилии. Встреча прошла в Белу-Оризонти и завершилась со счётом 1:1. Парагвайцы вышли вперёд на 37-й минуте игры благодаря голу Ричарда Санчеса.

Сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки

Спорт день за днем

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.

Политика 75% россиян планируют следить за «Прямой линией с Владимиром Путиным» Interfax-Russia.ru - Более трех четвертей сограждан (77%) с интересом посмотрели бы "прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным, противоположного мнения придерживаются 22% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Политика В крушении «Боинга» MH17 в Донбассе обвинили Игоря Стрелкова Объединенная следственная группа (JIT), проводившая расследование крушения малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, объявила официальные выводы своих следователей.

Финансы Курс доллара обновил минимум 2019 года Курс доллара к рублю в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,58% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 63,42 рубля.

Экономика В России пересчитают цены на отопление С 2020 года в России планируют изменить тарифы на отопление в зависимости от этажности.

Авто GSM-сигнализация своими руками: совет читателя Если сигнализация сработала, раздается звонок на телефон. Есть возможность включить и отключить сигнализацию с телефона.

Общество Алибасов заявил, что лишает сына наследства Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства.

Кино Начались съемки приквела «Игры престолов» В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.

Общество Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия В Раменском задержали бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками за фальсификацию дела Бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД по подмосковному Раменскому Дмитрия Понкратова задержали по подозрению в фальсификации дела о наркотиках и их хранении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Политика Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20 Глава Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox News сообщил, что встретится с президентом России во время саммита G20 в японской Осаке.

Политика Украинский политик назвал провалом визит Зеленского в Европу Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский политический эксперт и журналист Виталий Портников заявил, что после визита Зеленского в Париж и Берлин заметно изменение стиля западной политики по отношению к Украине и России.

Экономика Российское вино могут выделить в меню ресторанов Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.

Происшествия Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Экономика Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.

Происшествия Стрелка из Краснотурьинска отправили на принудительное лечение Мужчина открыл огонь по зданию ЧОП, а после обстрелял и полицейских, прибывших на вызов Краснотурьинский городской суд направил на принудительное лечение местного жителя, который осенью прошлого года обстрелял здание охраны и полицейских.

Экономика Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продали 1,7% акций Evraz Структура Greenleas International Holdings Ltd. Романа Абрамовича, Abiglaze Limited Александра Абрамова и Crosland Global Limited Александра Фролова, а также Toshi Holdings Ltd. продали 24,9 млн или 1,7% акций металлургической компании Evraz, говорится в сообщении на Лондонской бирже.

Политика Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Единоборства Адесанья и Уиттакер проведут титульный бой на турнире UFC 243 в Сиднее Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что планирует организовать титульный бой чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера и временного чемпиона дивизиона Исраэля Адесаньи.

Происшествия В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».