Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке АмерикиLenta.ru 02:40

Сборная Колумбии забила нам, когда мы демонстрировали свою лучшую игру. Это стоило нам положительного результата. Мы сделаем выводы, но продолжим ориентироваться на собственную игру. Трудно начинать турнир с поражения, но если сможем победить Парагвай, мы вернемся в комфортную ситуацию.

Сборная Аргентины по футболу проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки. Встреча, состоявшаяся в ночь на 16 июня, завершилась со счетом 2:0 в пользу колумбийцев, передает корреспондент «Ленты.ру». Забитыми мячами отметились Рохер Мартинес и Дуван Сапата.

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

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