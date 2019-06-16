Футбол
Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке АмерикиLenta.ru 02:40
Сборная Аргентины по футболу проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки. Встреча, состоявшаяся в ночь на 16 июня, завершилась со счетом 2:0 в пользу колумбийцев, передает корреспондент «Ленты.ру». Забитыми мячами отметились Рохер Мартинес и Дуван Сапата.
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Сборная Колумбии забила нам, когда мы демонстрировали свою лучшую игру. Это стоило нам положительного результата. Мы сделаем выводы, но продолжим ориентироваться на собственную игру. Трудно начинать турнир с поражения, но если сможем победить Парагвай, мы вернемся в комфортную ситуацию.
— Лионель Месси, аргентинский футболистГазета.Ru 04:14
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