Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке АмерикиLenta.ru 02:40

Из этого матча мы можем вынести позитив, мы готовы принять вызов, который стоит перед нами. Нам некогда жаловаться. Нужно смотреть вперед с высоко поднятой головой и продолжать. Впереди еще большая часть турнира. Колумбийцы хорошо контролировали мяч, но не создавали явных моментов.

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Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

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