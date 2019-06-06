Месси помог Аргентине разгромить НикарагуаВести.Ru 00:21

Уже в первом тайме капитан Аргентины Лионель Месси в течение двух минут оформил дубль и на перерыв команды ушли при счете 2:0. Во втором тайме аргентинские футболисты еще трижды поражали ворота соперника – дважды отличался Лаутаро Мартинес, а еще один гол у Роберто Перейры.

Все про Спорт ру

Политика Президент утвердил стратегию развития здравоохранения до 2025 года Указ о развитии системы здравоохранения страны на период до 2025 года подписал президент России Владимир Путин 7 июня.

Экономика Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Армия и оружие Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».

Культура Ликвидатор аварии в Чернобыле обвинил телеканал HBO в искажении правды Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции Евгений Шевченко в интервью телеканалу 360 рассказал об искажении фактов создателем сериала "Чернобыль" каналом HBO.

Футбол Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов Россия могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.

Общество Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В центре Москвы загорелся жилой дом МОСКВА, 8 июня. / ТАСС/. Жилой дом загорелся в центре Москвы, в настоящее время все жильцы эвакуированы.

Армия и оружие Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса.

Транспорт Автомобилистам приготовили новые запреты Если пьяный водитель нанесет тяжкий вред здоровью, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы (в настоящее время всего лишь до 4 лет).

Шоу-бизнес Участница шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик проиграла суд по делу об опеке над дочерью В октябре прошлого года звезда шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик пожаловалась, что экс-возлюбленный Антон Радченко забрал у нее 5-месячную дочь и передал на воспитание бывшей домработнице модели.

Происшествия Суд арестовал начальника тыла МВД Приамурья Благовещенский городской суд заключил под стражу начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова.

Шоу-бизнес Адвокат Жорин объяснился за фотографии с репетиции похорон Алибасова Известный адвокат Сергей Жорин рассказал, зачем он выложить на своей страничке в социальной сети Instagram фотографии с репетиции похорон Алибасова.

Происшествия Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца Правоохранительные органы задержали восьмого участника драки, в ходе которой был убит экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин.

Технологии Население Сибири может увеличиться на миллиард человек Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.

Экономика Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.

Общество В Краснодаре объявили штормовое предупреждение По данным синоптиков, 7 и 8 июня в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

Политика В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкой Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.

Наука Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами Оказалось, если хозяин или хозяйка испытывают стресс, собаки страдают вместе с ними.

Происшествия Полиция заявила о найденном кокаине в квартире журналиста Голунова В квартире, которую журналист «Медузы» Иван Голунов арендует в Москве, были обнаружены 5 г кокаина, сообщается на сайте главного управления МВД по столице.

Происшествия Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.

Футбол Украина — Сербия 5:0 Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.