Футбол
Месси помог Аргентине разгромить НикарагуаВести.Ru 00:21
Уже в первом тайме капитан Аргентины Лионель Месси в течение двух минут оформил дубль и на перерыв команды ушли при счете 2:0. Во втором тайме аргентинские футболисты еще трижды поражали ворота соперника – дважды отличался Лаутаро Мартинес, а еще один гол у Роберто Перейры.
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Аргентина — Никарагуа. Прогноз (к. 2.05) и ставки на товарищеский матч 8 июня 2019 года
LiveSport.ru06 июня в 21:35
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 00:37, Ашберн
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