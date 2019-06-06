Сборная Аргентины разгромила Никарагуа, Месси оформил дубльSportbox.RU вчера в 22:22

Сборная Аргентины в рамках подготовки к Кубку Америки провела товарищеский матч с командой Никарагуа. Подопечные Лионеля Скалони победили во встрече со счетом 5:1. В составе аргентинцев по дублю оформили Лионель Месси и Лаутаро Мартинес, еще один гол забил Роберто Перейра.

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