Футбол

Сборная Аргентины разгромила Никарагуа, Месси оформил дубльSportbox.RU вчера в 22:22

Сборная Аргентины в рамках подготовки к Кубку Америки провела товарищеский матч с командой Никарагуа. Подопечные Лионеля Скалони победили во встрече со счетом 5:1. В составе аргентинцев по дублю оформили Лионель Месси и Лаутаро Мартинес, еще один гол забил Роберто Перейра.
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Дубль Месси принес Аргентине победу над Никарагуа

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:15, Ашберн
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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