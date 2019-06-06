Сборная Аргентины разгромила Никарагуа, Месси оформил дубльSportbox.RU вчера в 22:22

Сборная Аргентины в рамках подготовки к Кубку Америки провела товарищеский матч с командой Никарагуа. Подопечные Лионеля Скалони победили во встрече со счетом 5:1. В составе аргентинцев по дублю оформили Лионель Месси и Лаутаро Мартинес, еще один гол забил Роберто Перейра.

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Политика Миллер назвал условия контракта на поставки топлива Украине Глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что ряд условий по поддержке необходимых резервных мощностей транзитной системы на границе России и Украины не будут исполнятся без заключения соответствующего контракта.

Шоу-бизнес Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия В Свердловской области горит исправительная колония В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.

Авто В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.

Футбол Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов, заявили в Ла Лиге Россия может быть "почти полностью исключена" из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.

Общество Население Сибири может увеличиться на миллиард человек Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.

Экономика СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцев В течение пяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций более $1 млрд, подсчитала газета «Коммерсантъ» на основе отчета инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR.

Политика Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Общество Президент одобрил отсрочку по ККТ Кому дали отсрочку по онлайн-ККТОфициальная информация>>> Президент подписал Федеральный закон от 06.06.2019 № 129-ФЗ, который дал отсрочку по применению онлайн-касс.

Происшествия Задержан восьмой фигурант по делу об убийстве экс-бойца ГРУ Официальное сообщение о задержании 8-го участника массовой драки, закончившейся убийством бывшего военнослужащего ГРУ Никиты Белянкина, появилось на официальном сайте Следственного Комитета.

Хоккей Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв дисквалифицирован на один матч Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв дисквалифицирован на один матч за силовой приём на форварде «Бостон Брюинз» Маркусе Юханссоне в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шоу-бизнес Похудевшая Екатерина Скулкина похвасталась «новой» фигурой в латексе Стоит отметить, что Екатерине с «новыми» формами удалось затмить даже полуобнаженную Екатерину Варнаву.

Энергетика «Северный поток – 2» профинансирован на 80% Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.