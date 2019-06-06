Футбол
Сборная Аргентины разгромила Никарагуа, Месси оформил дубльSportbox.RU вчера в 22:22
Сборная Аргентины в рамках подготовки к Кубку Америки провела товарищеский матч с командой Никарагуа. Подопечные Лионеля Скалони победили во встрече со счетом 5:1. В составе аргентинцев по дублю оформили Лионель Месси и Лаутаро Мартинес, еще один гол забил Роберто Перейра.
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Аргентина — Никарагуа. Прогноз (к. 2.05) и ставки на товарищеский матч 8 июня 2019 года
LiveSport.ru06 июня в 21:35
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:32, Ашберн
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