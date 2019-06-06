Футбол

Сборная Аргентины разгромила Никарагуа, Месси оформил дубльSportbox.RU вчера в 22:22

Сборная Аргентины в рамках подготовки к Кубку Америки провела товарищеский матч с командой Никарагуа. Подопечные Лионеля Скалони победили во встрече со счетом 5:1. В составе аргентинцев по дублю оформили Лионель Месси и Лаутаро Мартинес, еще один гол забил Роберто Перейра.
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Дубль Месси принес Аргентине победу над Никарагуа

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Аргентина разгромила Никарагуа в товарищеском матче, Месси сделал дубль

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Аргентина – Никарагуа: на что способны гости?

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Сборная Аргентины разгромила Никарагуа, Месси оформил дубль

Матч ТВвчера в 22:22

Аргентина — Никарагуа. Прогноз (к. 2.05) и ставки на товарищеский матч 8 июня 2019 года

LiveSport.ru06 июня в 21:35

Аргентина – Никарагуа: прогноз и ставка на товарищеский матч

ODDS.ru06 июня в 17:17

Игроки сборной Никарагуа делали селфи с Месси после поражения от Аргентины

Спорт-Экспресс00:26
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:05, Ашберн
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Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
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СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

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Обновлено вчера в 04:46
Происшествия

Под Екатеринбургом загорелась исправительная колония

Пожар охватил помещения исправительной колонии в поселке Гари (Свердловская область), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 03:03
Общество

В Барселоне достроят собор Саграда-Фамилия спустя 137 лет

Власти Барселоны выдали разрешение ан строительные работы в соборе Святого семейства (Саграда-Фамилия), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:55
Политика

Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
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Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Авто

Последний экземпляр Saab 9-3 будет выставлен на аукцион

NEVS покажет Saab 9-3 в Trollhattän в эти выходные во время ежегодного городского праздника Saab Car Museum Festival, а аукцион должен состояться чуть позднее в текущем году.
Обновлено вчера в 08:22
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Флагманский планшет Samsung на базе Snapdragon 855 не удивил своей производительностью

В однопоточном режиме устройство набрало 3506 баллов, а при использовании всех ядер однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855 результат составил 9788 баллов.
Обновлено в 02:28
Культура

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Москалькова готова подключиться к делу Голунова

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что готова обратиться в правоохранительные органы для защиты журналиста "Медузы" Ивана Голунова, если к ней поступит обращение от него или его адвоката.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе

Мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева до смерти избили в парке на юго-западе Москвы, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Сотрудники изолятора отказались передать Голунову еду от родственников

Голунов боится принимать пищу, которую дают в изоляторе, поскольку считает, что в нее могут подмешать наркотики.
Обновлено в 04:58
Экономика

Силуанов обозначил позицию Москвы по возможным компенсациям Минску

Остальных вопросов в финансовых отношениях двух государств касается то же самое, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 04:52
Игры

Утечка: в разработке находится Tales of Arise и ремастер первой Ni no Kuni

Обновлено вчера в 19:53
Происшествия

Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье

Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова заключили под арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Футбол

«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева

Обновлено в 02:02
Экономика

Третий день ПМЭФ откроется бизнес-диалогом России и Азербайджана

Программа откроется бизнес-диалогом России и Азербайджана.
Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
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Политика

Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено вчера в 10:12
Транспорт

В РЖД сообщили о планах убрать из части поездов вагоны-рестораны

«Российские железные дороги» (РЖД) могут убрать из некоторых поездов дальнего следования вагоны-рестораны.
Обновлено в 04:02
Политика

Андрей Назаров освобожден от должности прокурора Башкирии

Обновлено в 03:56
Футбол

«Урал» возвращает из аренды пять футболистов

Александр Щербаков выступал в высшем дивизионе чемпионата Кипра в составе клуба "Эносис" и выполнил со своей командой задачу на сезон – клуб сохранил прописку в лиге, заняв 10-е место.
Обновлено в 04:37
Общество

Силуанов предложил ввести надзор ФНС за уголовными делами из-за Калви

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) могли бы осуществлять контроль за уголовными делами в отношении предпринимателей, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 04:00
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Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода.
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СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края

СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
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Бывший муж Ани Лорак растрогал Сеть трогательным признанием в любви

Известно, что после развода певица Ани Лорак прекратила общение с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу.
Обновлено вчера в 02:50
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На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания

Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора.
Обновлено в 03:35
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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