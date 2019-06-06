Сборная Аргентины разгромила Никарагуа, Месси оформил дубльSportbox.RU вчера в 22:22

Сборная Аргентины в рамках подготовки к Кубку Америки провела товарищеский матч с командой Никарагуа. Подопечные Лионеля Скалони победили во встрече со счетом 5:1. В составе аргентинцев по дублю оформили Лионель Месси и Лаутаро Мартинес, еще один гол забил Роберто Перейра.

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Происшествия Под Екатеринбургом загорелась исправительная колония Пожар охватил помещения исправительной колонии в поселке Гари (Свердловская область), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Общество В Барселоне достроят собор Саграда-Фамилия спустя 137 лет Власти Барселоны выдали разрешение ан строительные работы в соборе Святого семейства (Саграда-Фамилия), сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.

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Происшествия В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе Мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева до смерти избили в парке на юго-западе Москвы, сообщает Пятый канал.

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