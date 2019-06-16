Футбол

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче Кубка АмерикиГазета.Ru 19:58

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии в матче первого тура группового этап Кубка Америки, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей мячи забили Рохер Мартинес и Дуван Сапата.
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