Футбол

Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке АмерикиВести.Ru 21:48

Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки. Встреча между двумя южноамериканскими сборными, которая проходила в бразильском Сальвадоре, завершилась со счетом 2:0 в пользу колумбийцев.
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