Футбол
Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке АмерикиВести.Ru 21:48
Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки. Встреча между двумя южноамериканскими сборными, которая проходила в бразильском Сальвадоре, завершилась со счетом 2:0 в пользу колумбийцев.
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Аргентина – Колумбия: ставки, прогнозы и коэффициенты букмекеров на матч 16 июня 2019 года
Bookmaker-ratings.ru13 июня в 07:46
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