Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки. Встреча между двумя южноамериканскими сборными, которая проходила в бразильском Сальвадоре, завершилась со счетом 2:0 в пользу колумбийцев.

Происшествия Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.

Гаджеты На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».

Здоровье Наполеонов уже нет. Врач-психиатр о здоровье россиян Обычные люди под словом «шизофрения» имеют в виду любое психическое заболевание.

Происшествия В Саратове мужчина погиб в потасовке с девушками В Саратове мужчина получил смертельное ножевое ранение из-за замечания, сделанного девушкам в магазине.

Финансы Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.

Происшествия На авиашоу в Польше разбился Як-52 В польском городе Плоцк в субботу во время авиашоу потерпел крушение Як-52. Во время выполнения «штопора» пилот не справился с управлением.

Политика Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против Мадуро Европейские страны рассматривают возможность введения санкций в отношении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нескольких официальных лиц.

Политика Трамп заявил, что Лондону нужен новый мэр Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз обрушился с критикой на мэра Лондона Садика Хана, заявив, что британской столице нужен новый градоначальник.

Происшествия Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.

Политика Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине Из-за политики киевских властей цены на газ на Украине за последние пять лет выросли более чем на тысячу процентов.

Происшествия Пензенские пожарные потушили дом в селе Лопатки рядом с Чемодановкой Напомним, 15 июня в 21:46 на улице Песочной в селе Лопатки загорелся жилой дом и надворные постройки.

Общество В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех» Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.

Футбол Неста возглавит вылетевший из Серии А «Фрозиноне» Руководство вылетевшего из Серии А по итогам сезона-2018/19 «Фрозиноне» находится в поисках нового главного тренера для команды.

Религия Православные празднуют День Святой Троицы Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Шоу-бизнес Меган Маркл придется одевать своего сына в одежду родственников Принцесса Шарлотта ходила в шортах старшего брата Джорджа, поэтому Арчи традиция стороной не обойдет.

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.

Технологии E.ON использует VR-технологии для обучения сотрудников электростанций Как сообщает издание Power Engineering International, компания планирует проводить обучение сотрудников электростанции с помощью VR-технологий.

Политика Посол России в США рассказал, как улучшить отношения двух стран Для улучшения российско-американских отношений необходимо бороться с русофобией в США и развивать деловые контакты, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Теннис Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли.

Политика Меркель обвинили в недостаточных усилиях для улучшения отношений с РФ Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель делает недостаточно, для того чтобы вывести отношения с Россией из тупика, следуя политики США, заявил замглавы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи.

Политика Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.