Футбол
Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии на Кубке АмерикиREGNUM 00:00
Мужская сборная Аргентины по футболу уступила команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки. Встреча состоялась на поле стадиона «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в Сальвадоре и закончилась со счетом 2:0 в пользу колумбийцев.
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