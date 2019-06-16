Футбол

Сборная Аргентины проиграла команде Колумбии на Кубке АмерикиREGNUM 00:00

Мужская сборная Аргентины по футболу уступила команде Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки. Встреча состоялась на поле стадиона «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в Сальвадоре и закончилась со счетом 2:0 в пользу колумбийцев.
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