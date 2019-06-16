Футбол
Сборная Аргентины проиграла Колумбии на Кубке АмерикиВести.Ru вчера в 21:48
Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки. Встреча между двумя южноамериканскими сборными, которая проходила в бразильском Сальвадоре, завершилась со счетом 2:0 в пользу колумбийцев.
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Sports.ru14 июня в 11:22
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