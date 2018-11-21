Футбол
Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Мексики в товарищеском матче. Встреча, прошедшая во вторник в Мендосе, завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Аргентины. Голы забили Мауро Икарди (2-я минута) и Пауло Дибала (87).
РИА Новостивчера в 23:37
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Футбол
Сборная России проиграла Швеции в матче Лиги наций
Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Швеции в матче Лиги наций и не смогла сохранить первое место по итогам группового этапа.
Обновлено в 00:36
Футбол
Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова
На встрече, которая прошла 20 ноября на стадионе "Открытие Арена", фанаты озвучили свои претензии и несогласие по поводу отставки с поста главного тренера команды Массимо Карреры, возвращения в состав хавбека Дениса Глушакова, а также отметили слабую работу менеджмента и пиарщиков клуба.
Обновлено в 00:32
Футбол
Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»
Многим сборным хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле.
Обновлено в 00:16
Футбол
Футболистов ПСЖ разыграли, рассказав о новых правилах игры
Футболистов французского ПСЖ разыграли, сказав, что в футбольные правила вносятся изменения. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол
Лондонский «Арсенал» рассматривает подписание защитника «Ливерпуля»
Как сообщается, к испанскому футболисту проявляет интерес лондонский «Арсенал».
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победы
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча с командой США.
Обновлено в 00:26
Футбол
Сборная Косова в Лиге наций разгромила Азербайджан и вышла в лигу С
В заключительном матче группового этапа Лиги наций сборная Косова разгромила команду Азербайджана 4:0.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
Украина и Турция сыграли вничью в товарищеском матче
Обновлено вчера в 14:56
Футбол
«Зенит» не планирует менять Оздоева на Коновалова
По данным СМИ, "Зенит" не планирует совершать обмен своего полузащитника Магомеда Оздоева на хавбека "Рубина" Игоря Коновалова.
Обновлено вчера в 15:32
Футбол
Гол Балая принес Албании победу над Уэльсом
Обновлено вчера в 16:13
Футбол
Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезоне
Президент УЕФА Александер Чеферин выразил готовность ввести систему видеоповторов VAR в Лиге чемпионов уже в этом сезоне.
Обновлено в 00:12
Футбол
«Барселона» не сможет приобретать игроков «Ливерпуля» до 2021 года
Как утверждает источник, в сделку между двумя клубами, помимо прочего, входило условие, согласно которому "Барселона" не сможет приобретать футболистов "Ливерпуля" в течение трёх последующих лет.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Дженнингс покинул петербургский «Зенит»
Разыгрывающий Брэндон Дженнингс и «Зенит» приняли обоюдное решение расторнуть контракт в досрочном порядке, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол
Льорис сравнялся с Зиданом по количеству матчей за сборную Франции
Вратарь Уго Льорис сравнялся по количеству матчей за сборную Франции с экс-полузащитником Зинедином Зиданом.
Обновлено вчера в 18:33
Футбол
Сергей Прядкин: «Современная инфраструктура позволяет играть матчи РПЛ в декабре»
Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин считает, что матчи чемпионата России могут быть сыграны в декабре.
Обновлено в 00:34