Футбол

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка АмерикиРИА Новости 17:11

Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Аргентинцы в заключительном туре группового этапа обыграли приглашенную на турнир команду Катара – 2:0. Голы забили Лаутаро Мартинес (4-я минута) и Серхио Агуэро (82-я).
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Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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