Сборная Англии заняла третье место в Лиге нацийРИА Новости 12:01

Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций. Встреча, прошедшая в Гимарайнше (Португалия), завершилась в серии послематчевых пенальти со счетом 6:5 в пользу английской команды.

Наука Ученые выяснили главную причину старения В соответствии с проведенными исследованиями, ученым удалось узнать то, что надлежащие генетические программы, которые отвечают за долгий срок жизни организма, функционируют приблизительно до современного среднего возраста.

Происшествия В Уфе произошла стрельба возле автовокзала В Уфе возле автовокзала Южный мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.

Единоборства Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде 12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.

Происшествия Пожар в жилом доме в Лондоне тушат 100 пожарных Пожар произошел в семиэтажном доме на улице Де Пасс Гарденс в районе Баркинг на востоке Лондона.

Энергетика Польша возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» Польша возобновила прокачку чистой нефти по трубопроводу "Дружба" транзитом через Белоруссию.

Кино В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр» Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России Российский певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России 12 июня.

Футбол Агент: Жамалетдинов проведёт ещё один сезон в «Лехе» Александр Маньяков, агент нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова, сообщил, что польский «Лех» продлит аренду его подопечного ещё на один сезон.

Происшествия Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.

Общество Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествия Журналист Иван Голунов отправлен судом под домашний арест Судья отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.

Общество Власти Солсбери выкупят дом Скрипаля Городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления, сообщают "Известия".

Происшествия Пожар в торговом центре в Тульской области ликвидирован Причина пожара к настоящему времени не установлена. Ранее сообщалось, что площадь возгорания на кровле ТЦ в Щёкине составила 2,5 тыс. кв. м.

Политика На выборах президента Казахстана побеждает Токаев – экзитпол Как передавало ИА REGNUM, 9 июня 2019 г. в Казахстане прошли президентские выборы. Явка по итогам голосования составила более 75%.

Спорт Ласицкене: необходимо спасти то, что осталось от российской лёгкой атлетики Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.

Авто Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников «Автоновости дня» составили топ-5 внедорожников, которые брутальны не только по виду, но и по характеру, то есть отлично справляются с бездорожьем.

Наука 75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.