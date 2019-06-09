Футбол

Сборная Англии заняла третье место в Лиге нацийРИА Новости 12:01

Швейцария — Англия
0 – 0
5 : 6 по пенальти
Лига наций УЕФА, Матч за третье место, сегодня
Стадион «Афонсу Энрикиш»
23′
Дэнни Роуз
27′
Джесси Лингард
Эдмилсон Фернандеш
Денис Закария
61′
Джердан Шакири
Стивен Цубер
66′
70′
Дэнни Роуз
Кайл Уокер
75′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Рикардо Родригес
Йосип Дрмич
87′
106′
Джесси Лингард
Джейдон Санчо
106′
Фабиан Делф
Росс Баркли
Харис Сеферович
Ноа Окафор
113′
Гранит Джака
116′
П
Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций. Встреча, прошедшая в Гимарайнше (Португалия), завершилась в серии послематчевых пенальти со счетом 6:5 в пользу английской команды.
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