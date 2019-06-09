Англия обыграла Швейцарию в матче за 3-е место футбольной Лиги нацийРБК 12:21

Сборная Англии выиграла у Швейцарии в матче за третье место футбольной Лиги наций. Встреча, проходившая на стадионе «Афонсу Энрикеш» в португальском городе Гимарайнш, завершилась победой английской команды в серии послематчевых пенальти со счетом 6:5.

Англия обыграла Швейцарию в матче за 3-е место футбольной Лиги наций

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