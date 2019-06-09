Футбол
Англия обыграла Швейцарию в матче за 3-е место футбольной Лиги нацийРБК 12:21
Лига наций УЕФА, Матч за третье место, сегодня
Стадион «Афонсу Энрикиш»
|23′
Дэнни Роуз
|27′
Джесси Лингард
Эдмилсон Фернандеш
Денис Закария
|61′
Джердан Шакири
Стивен Цубер
|66′
|70′
Дэнни Роуз
Кайл Уокер
|75′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Рикардо Родригес
Йосип Дрмич
|87′
|106′
Джесси Лингард
Джейдон Санчо
|106′
Фабиан Делф
Росс Баркли
Харис Сеферович
Ноа Окафор
|113′
Гранит Джака
|116′
|П
|43%
|Владение мячом
|57%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|3
|Удары в створ ворот
|5
|7
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|9
|15
|Фолы
|17
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Швейцария
Расстановка 3‑4‑3
1
Зоммер
4
Эльведи
22
Шер
5
Аканджи
2
Мбабу
17
Закария
10
Джака
19
Дрмич
14
Цубер
7
Окафор
8
Фройлер
1
Пикфорд
22
Александер-Арнолд
12
Гомес
6
Магуайр
2
Уокер
4
Дайер
20
Алли
18
Баркли
11
Санчо
21
Уилсон
10
Стерлинг
Англия
Расстановка 4‑2‑1‑3
Сборная Англии выиграла у Швейцарии в матче за третье место футбольной Лиги наций. Встреча, проходившая на стадионе «Афонсу Энрикеш» в португальском городе Гимарайнш, завершилась победой английской команды в серии послематчевых пенальти со счетом 6:5.
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