Футбол

Англия обыграла Швейцарию в матче за 3-е место футбольной Лиги нацийРБК 12:21

Швейцария — Англия
0 – 0
5 : 6 по пенальти
Лига наций УЕФА, Матч за третье место, сегодня
Стадион «Афонсу Энрикиш»
23′
Дэнни Роуз
27′
Джесси Лингард
Эдмилсон Фернандеш
Денис Закария
61′
Джердан Шакири
Стивен Цубер
66′
70′
Дэнни Роуз
Кайл Уокер
75′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Рикардо Родригес
Йосип Дрмич
87′
106′
Джесси Лингард
Джейдон Санчо
106′
Фабиан Делф
Росс Баркли
Харис Сеферович
Ноа Окафор
113′
Гранит Джака
116′
П
Сборная Англии выиграла у Швейцарии в матче за третье место футбольной Лиги наций. Встреча, проходившая на стадионе «Афонсу Энрикеш» в португальском городе Гимарайнш, завершилась победой английской команды в серии послематчевых пенальти со счетом 6:5.
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