Футбол

Сборная Англии забила 10 мячей в двух первых матчах отбора Евро-2020ProstoProSport 02:05

Черногория — Англия
1 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион Под Горицом
Марко Вешович
17′
30′
Майкл Кин
39′
Росс Баркли
52′
Росс Баркли
59′
Росс Баркли
Фатос Бечирай
Марко Янкович
61′
64′
Деле Алли
Джордан Хендерсон
Марко Вешович
Александар Больевич
70′
71′
Харри Кейн
Марко Симич
Владимир Йовович
74′
81′
Рахим Стерлинг
81′
Росс Баркли
Джеймс Уорд-Проуз
83′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Александар Больевич
90′+2′
90′+2′
Джордан Хендерсон
90′+3′
Дэнни Роуз
В пятницу британцы стартовали с домашнего разгрома сборной Чехии (5:0). А вчера на выезде не оставили шансов команде Черногории (5:1).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная Англии забила не менее 5 голов в 2 матчах подряд впервые за 35 лет

Sport24.ru02:01

Дубль Баркли помог сборной Англии разгромить Черногорию в отборе Евро-2020

Чемпионатвчера в 17:36

Конор завершил карьеру, травма Роналду, дело Кокорина и Мамаева передано в суд, Овечкин в Белом доме и другие новости утра

Sports.ru00:41

Сборная Англии в гостях разгромила команду Черногории

Матч ТВвчера в 17:36

Англия разгромила Черногорию в матче отбора к Евро-2020

Газета.Ruвчера в 18:41

Дубль Баркли помог Англии разгромить Черногорию в матче квалификации Евро-2020

Советский спортвчера в 17:36

Драма в Люксембурге. Украина победила после автогола на последних секундах

Спорт-Экспрессвчера в 18:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:44, Ашберн
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Происшествия

После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии

В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие

Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ

Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Общество

В РПЦ раскритиковали установку скульптур домовых в Калининграде

Обновлено в 08:56
Экономика

Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов

Доходы граждан все чаще уходят на погашение долгов По итогам февраля почти у каждого шестого заемщика в России соотношение платежа по всем кредитам и займам к доходу (pay to income, PTI) превышало 50%, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено вчера в 18:17
Шоу-бизнес

Актриса Хилари Дафф опубликовала видео своих родов в воду

Актриса Хилари Дафф (31), известная по молодежным сериалам 90-х, поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram весьма личным видео.
Обновлено в 06:29
Политика

Нетаньяху представил Трампу и Путину свой план по Сирии

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху представил президентам России и США свой план урегулирования ситуации в Сирии.
Обновлено в 09:20
Авто

Skoda Octavia получила новую версию

Skoda Octavia в версии Dynamic+ получила 17-дюймовые легкосплавные колеса Trius черного цвета.
Обновлено в 06:46
Политика

Reuters: Тереза Мэй может назвать дату своей отставки 27 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта.
Обновлено в 07:43
Кино

Кинематографисты предлагают расширить авторские выплаты

Кинематографисты предлагают расширить авторские выплаты Кинематографисты предлагают выплачивать авторские вознаграждения не только композиторам, но также режиссерам и сценаристам фильмов — из выручки кинотеатров, телеканалов и интернет-площадок.
Обновлено вчера в 18:17
Хоккей

Таварес признан первой звездой дня в НХЛ

Главной звездой дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, оформивший покер в игре с «Флоридой Пантерз» (7:5). Теперь на его счету 45 голов в ссезоне-2018/19.
Обновлено в 03:35
Политика

Президент Мексики потребовал от Испании извиниться за конкистадоров

Обновлено в 06:06
Финансы

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Общество

Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
Обновлено в 08:10
Авто

Peugeot 508 приедет в Россию с дизелем

Согласно опубликованному документу, в России Peugeot 508 будет доступен только в кузове типа "лифтбек".
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Потерявшая миллионы Табакова Зудина отказалась просить милостыню

Марина Зудина впервые рассказала, что пытается вернуть украденные миллионы мужа.
Обновлено в 08:34
Гаджеты

Huawei представила флагманские смартфоны P30 и P30 Pro

Обновлено в 09:36
Футбол

Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей

РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.
Обновлено в 08:17
Экономика

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Политика

Airbus поставит в Китай самолеты на €30 млрд

Обновлено вчера в 16:54
Политика

Вышинского доставили в Подольский суд в Киеве

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен в Подольский суд Киева, где пройдет подготовительное заседание по его делу, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Следствие намерено назначить Арашукову психиатрическую экспертизу

«По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу», — заявил следователь в ходе заседания по продлению меры пресечения задержанным.
Обновлено в 09:35
Происшествия

16-летний сын российского актера загадочно умер после расставания с девушкой

Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Друг Джигарханяна рассказал о его состоянии

Обновлено в 07:33
Происшествия

Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреля

Стало известно, когда Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.
Обновлено в 03:44
Авто

Транспортный налог предлагают привязать к массе авто

Пока власти размышляют о том, как лучше урегулировать данный вопрос, в РОИ поступила инициатива дифференцировать налог по массе транспортного средства.
Обновлено в 05:36
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Политика

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.
Обновлено вчера в 16:08
Политика

Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным

В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено вчера в 09:38
Армия и оружие

Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное