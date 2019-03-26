Футбол

Сборная Англии в гостях разгромила команду ЧерногорииМатч ТВ вчера в 17:36

Черногория — Англия
1 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион Под Горицом
Марко Вешович
17′
30′
Майкл Кин
39′
Росс Баркли
52′
Росс Баркли
59′
Росс Баркли
Фатос Бечирай
Марко Янкович
61′
64′
Деле Алли
Джордан Хендерсон
Марко Вешович
Александар Больевич
70′
71′
Харри Кейн
Марко Симич
Владимир Йовович
74′
81′
Рахим Стерлинг
81′
Росс Баркли
Джеймс Уорд-Проуз
83′
Харри Кейн
Каллум Уилсон
Александар Больевич
90′+2′
90′+2′
Джордан Хендерсон
90′+3′
Дэнни Роуз
Сборная Черногории принимала команду Англии в рамках второго тура отборочного турнира Евро-2020. Гости победили во встрече со счетом 5:1. Хозяева открыли счет в матче — отличился Марко Вешович. До перерыва англичане забили дважды после точных ударов Майкла Кина и Росса Баркли.
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