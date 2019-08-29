Стал известен состав сборной Англии на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Болгарией (7.09) и Косово (10.09). Для защитников Аарона Ван-Биссаки («Манчестер Юнайтед») и Тайрона Мингса («Астон Вилла») предстоящий сбор станет первым в карьере со взрослой национальной командой.

Сборная Англии огласила состав на матчи с Болгарией и Косово

Кино Вышел тизер драмы «Два папы» с Энтони Хопкинсом В Сети появился тизер драмы «Два папы», рассказывающий о последней смене глав католической церкви. Ролик публикует потоковый сервис Netflix.

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.

Армия и оружие Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.

Политика Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Происшествия В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.

Футбол Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.

Экономика Темпы роста экономики США могут замедлиться Следовательно, темпы роста экономики во второй половине года могут замедлиться ниже 2%.

Общество У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в детском учреждении после сообщения, пришедшего в эпидемиологическое бюро, у одного из сотрудников был выявлен туберкулез в открытой форме.

Здоровье Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта Врач-диетолог Елена Соломатина назвала три самых полезных продукта конца лета и начала осени.В первую очередь она рекомендует обратить внимание на тыкву.

Шоу-бизнес Брэд Питт показал татуировку в честь бывшей жены Анджелины Джоли В один из моментов актер помахал перед объективами фотокамер рукой и показал запястье, на котором впоследствии удалось разглядеть татуировку, сделанную ранее в честь его супруги Анджелины Джоли.

Общество Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".

Здоровье Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Политика В России научились разгонять вертолеты до 600 километров в час В России научились разгонять боевые вертолеты до 600 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора компании "Камов" Сергея Михеева.

Общество Минтруд предложил увеличить штрафы за несоблюдение прав инвалидов Министерство труда и социальной защиты России разработало поправки в законодательство, увеличивающие штрафы для физических и юридических лиц за уклонение от соблюдения прав инвалидов.

Политика Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.

Авто Porsche представила обновлённый Porsche Macan Turbo Немецкая компания Porsche представила обновленный кроссовер Porsche Macan Turbo 2020 модельного года.