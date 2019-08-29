Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСборная Англии огласила состав на матчи с Болгарией и Косово

Стал известен состав сборной Англии на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Болгарией (7.09) и Косово (10.09). Для защитников Аарона Ван-Биссаки («Манчестер Юнайтед») и Тайрона Мингса («Астон Вилла») предстоящий сбор станет первым в карьере со взрослой национальной командой.
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