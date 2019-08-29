Футбол
Евро-футбол.руСборная Англии огласила состав на матчи с Болгарией и Косово
Стал известен состав сборной Англии на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Болгарией (7.09) и Косово (10.09). Для защитников Аарона Ван-Биссаки («Манчестер Юнайтед») и Тайрона Мингса («Астон Вилла») предстоящий сбор станет первым в карьере со взрослой национальной командой.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
Здоровье
На Кубани врачи удалили девушке часть языка с опухолью
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Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
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Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Наука
Мутация в адренорецепторе снизила потребность в сне у людей и мышей
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N+1 05:18
Футбол
Мак может уйти из «Зенита» до закрытия трансферного окна
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак может сменить клуб до закрытия трансферного окна, сообщает Sport24.
Sports.ru 08:59
Футбол
Медведев и Кикнадзе представят «Зенит» и «Локо» на жеребьевке ЛЧ
«Зенит» находится в первой корзине, а «Локомотив» – в четвертой.
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Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
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Происшествия
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Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
News.ru 10:18
Экономика
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ТАСС вчера в 04:30
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Здоровье
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Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко назвал способы избежать когнитивных нарушений и проблем с памятью в старости — это изучение иностранных языков и чтение.
Lenta.ru 12:18
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Газета.Ru 10:59
Шоу-бизнес
Волочкова в полураздетом виде фотографируется напротив иконы
Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram селфи в зеркале, на комоде которого стоит икона.
Народные новости 08:06
Музыка
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Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
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Грузия захотела экономической свободы от России
В Нацбанке Грузии заявили, что до конца 2019 года экономика страны потеряет 200-300 миллионов долларов из-за сокращения туристического потока из России.
Lenta.ru 09:44
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Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
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Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Экономика
«Роснефть» наращивает объемы заправки в аэропортах России
Сбыт авиационного топлива расширился главным образом в аэропортах крупных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
ФедералПресс 09:22
Волейбол
Российские волейболистки обыграли Словакию на чемпионате Европы
Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырех странах.
Pravda.Ru 10:59
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В Ленинградской области ищут пропавшую девочку
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В четверг, 29 августа, футболисты московского «Спартака» проведут в Москве ответный матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги».
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Смартфон, который задаст новый тренд. Первые видеообзор Vivo Nex 3 с экраном-водопадом появился до анонса
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