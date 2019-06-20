Сборная Англии не вышла из группы на молодежном ЕвроSports.ru вчера в 16:58

В Италии проходит молодежный чемпионат Европы (U-21). Во 2-м туре группового этапа сборная Англии проиграла команде Румынии (2:4) и лишилась шансов на выход из группы. Досрочный выход в плей-офф в группе С заработали сборные Франции и Румынии, у них по 6 очков.

Сборная Англии не вышла из группы на молодежном Евро

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