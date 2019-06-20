Футбол
Сборная Англии не вышла из группы на молодежном ЕвроSports.ru вчера в 16:58
В Италии проходит молодежный чемпионат Европы (U-21). Во 2-м туре группового этапа сборная Англии проиграла команде Румынии (2:4) и лишилась шансов на выход из группы. Досрочный выход в плей-офф в группе С заработали сборные Франции и Румынии, у них по 6 очков.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:53, Вашингтон
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено 20 июня в 13:42
Политика
Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы
Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет
В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Захарова отреагировала на ситуацию с Грузией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию в Грузии, где началось внутреннее противостояние оппозиции и действующих властей, а также на запрет полетов российских авиакомпаний в эту страну.
Обновлено вчера в 17:23
Армия и оружие
Трамп сообщил о возможных последствиях войны США и Ирана
Накануне стало известно о том, что Трамп в последний момент отменил удар США по Ирану.
Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Футбол
Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки
В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу.
Обновлено в 01:09
Общество
Температура в субботу в Москве может побить рекорд 1917 года
"Рекорд дня в столице составляет плюс 31,8 градуса, он очень давний, ему более 100 лет, в 1917 году зафиксирован.
Обновлено в 02:41
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено вчера в 16:17
Музыка
Мик Джаггер впервые выйдет на сцену после операции на сердце
Обновлено вчера в 16:11
Единоборства
У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии
В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Определена роль русского языка в жизни украинцев
Украинцы в повседневной жизни в равной степени пользуются как русским, так и украинским языком.
Обновлено вчера в 20:29
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено 20 июня в 23:58
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.
Обновлено в 01:51
Хоккей
Форвард Хьюз выбран «Нью Джерси» первым на драфте НХЛ-2019
Обновлено в 00:18
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
ЖКХ
В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары
Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Путин заявил об отсутствии планов передачи Южных Курил
Россия не намерена передавать Южные Курилы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 04:48
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Авто
Разводки на дорогах: осторожно, новая схема!
В одном из городов Краснодарского края мошенник решил минимизировать затраты и просто ввернул вместо нескольких штатных колесных болтов чужой машины свои «секретки», сопроводив запиской с требованием заплатить за ключ.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Жена Александра Цекало похвасталась дорогим подарком от мужа
Александр Цекало сделал своей супруге роскошный подарок на день рождения. Продюсер побаловал Дарину украшением.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Церемония официального открытия обновленных памятников советским военным прошла на Аляске
Церемония официального открытия обновленных надгробий, на которых теперь приводится уточненная информация, прошла на территории Национального военного мемориала "Форт Ричардсон".
Обновлено вчера в 05:45
Экономика
Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину
Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Обновлено вчера в 05:45
Путешествия
Названы самые дорогие для путешествий на поезде города
Дорогую покупку железнодорожных билетов сделали и путешественники, которые проехали на поезде через всю Россию - от Москвы до Владивостока на поезде пара туристов из-за рубежа прокатилась за 90 тысяч рублей.
Обновлено в 04:31
Экономика
Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс
Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.
Обновлено в 00:55