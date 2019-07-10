Футбол
Сборная Алжира вышла в полуфинал Кубка АфрикиРИА Новости 15:15
Футболисты сборной Алжира пробились в полуфинал Кубка африканских наций, который проходит в Египте, победив в серии пенальти команду Кот-д'Ивуара в матче 1/4 финала. Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в четверг в Суэце, завершилось со счетом 1:1.
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