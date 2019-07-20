Футбол
Сборная Алжира выиграла Кубок африканских нацийРБК 17:12
Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году. Тогда со счетом 1:0 алжирцы переиграли Нигерию.
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