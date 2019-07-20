Футбол

Сборная Алжира выиграла Кубок африканских нацийРБК 17:12

Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году. Тогда со счетом 1:0 алжирцы переиграли Нигерию.
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Победа Алжира на Кубке Африки – больше, чем футбол. Страна окутана протестами, и только сборная дарит радость

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Два человека погибли, 18 пострадали и еще 12 пропали без вести в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в китайской центральной провинции Хэнань в пятницу, сообщает Центральное телевидение КНР.
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