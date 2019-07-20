Футбол
Сборная Алжира выиграла Кубок африканских нацийРБК 17:12
Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году. Тогда со счетом 1:0 алжирцы переиграли Нигерию.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:26, Вашингтон
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Практически все сошлись на том, что Максакова себя изуродовала, став очередной возрастной (78 лет) пластической куклой.
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Гости фестиваля восхитились выступлением Maruv. Алла Пугачева тоже высоко оценила манеру исполнения и вокальные данные артистки.
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Шоу-бизнес
Ирину Шейк позвали в Приморье за дешевой ипотекой
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В Нигерии мужчина забрался на крыло самолета при взлете
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Кино
В сети появился трейлер сериала «Темные начала»
Проект был закрыт, и фанаты уже отчаялись увидеть продолжение. Премьера сериала «Темные начала» состоится этой осенью.
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Наука
В Китае нашли новый вид редких ассамских летяг
Обновлено в 03:31
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У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Наука
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Исследователи из Мичиганского университета впервые поставили эксперимент, в котором измерили передачу тепла через одну молекулу.
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Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
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Происшествия
В Китае два человека погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе
Два человека погибли, 18 пострадали и еще 12 пропали без вести в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в китайской центральной провинции Хэнань в пятницу, сообщает Центральное телевидение КНР.
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Политика
Скандалиста-гендиректора телеканала «Рустави-2» уволили
Генеральный директор «Рустави-2» Ника Гварамия уволен со своего поста. Такое решение приняло новое руководство грузинского телеканала.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
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На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
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Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и России
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Обновлено в 14:38
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Госдума повысила НДС на пальмовое масло Льготное налогообложение распространенного пищевого продукта отменено якобы по просьбам трудящихся.
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