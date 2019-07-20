Футбол

Сборная Алжира выиграла Кубок африканских нацийРБК вчера в 17:12

Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году. Тогда со счетом 1:0 алжирцы переиграли Нигерию.
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Победа Алжира на Кубке Африки – больше, чем футбол. Страна окутана протестами, и только сборная дарит радость

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Сенегал - Алжир. Прогноз и ставка на финал Кубка африканских наций - 2019

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Наука

Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном

Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.
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Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле

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Названы наименее востребованные в России профессии

В России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, а профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.
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Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам

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Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

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Политика

Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака

Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Технологии

Топ-менеджеры покидают Xiaomi

Вчера стало известно о том, что два топ-менеджера покинули компанию Xiaomi.
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Вика Цыганова рассказала, почему у нее нет детей

Обновлено вчера в 10:28
Хоккей

Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина

В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено 18 июля в 15:00
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Болтон заявил, что США не успокоятся, пока Мадуро не уйдет в отставку

Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Венесуэлу, пока президент латиноамериканской страны Николас Мадуро не уйдет в отставку.
Обновлено в 00:04
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Энергетика

Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено вчера в 09:37
Политика

Путин рассказал о своем президентстве

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, устал ли он быть лидером страны.
Обновлено вчера в 17:08
Экономика

S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Технологии

Хакеры раскрыли тайного подрядчика российских спецслужб

Хакеры взломали серверы IT-компании «Сайтэк», которая выполняла как минимум 20 непубличных проектов для российских спецслужб и ведомств.
Обновлено в 00:45
Космос

50 лет назад американцы впервые высадились на Луну

Обновлено в 00:48
Футбол

Умтити может перейти в «Манчестер Сити»

Ранее Умтити интересовались «Арсенал» и «Ювентус». Умтити перешел в «Барселону» в 2016-м году из «Лиона» за 25 миллионов евро.
Обновлено вчера в 13:36
Космос

Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом

Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
Обновлено вчера в 10:54
Политика

Путин провел в Братске совещание о ликвидации последствий наводнения

Обновлено вчера в 09:17
Политика

Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства

"Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 22:57
Космос

Последний пуск «Протона-М» был на волосок от катастрофы

16 июля 2019 года руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко объявил причину двойного переноса пуска «Протона-М», который должен был состояться 21 июня: было обнаружено снижение давления в баке второй ступени ракеты-носителя из-за негерметичности трубопровода наддува бака.
Обновлено 18 июля в 07:02
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У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина

Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

Актриса Чурикова переведена в реанимацию после падения со сцены

Как сообщает телеканал "360", актриса Инна Чурикова находится в реанимации хирургического отделения одной из московских клиник, куда она была доставлена после инцидента в театре "Русская песня", когда она упала со сцены в конце второго акта спектакля "Старая дева".
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В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

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Культура

Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап

Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
Обновлено вчера в 09:42
Армия и оружие

США разметят войска в Саудовской Аравии

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и врио главы Пентагона Ричард Спенсер объявили о том, что американский военный контингент будет размещен в Саудовской Аравии.
Обновлено вчера в 20:15
Авто

Chery привезет в Россию кроссоверы премиального бренда Exeed

В 2018 году компания Ghery создала отдельный люксовый бренд Exeed, под которым выпускаются премиальные кроссоверы.
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Политика

Российское приложение Face App назвали угрозой нацбезопасности США

Об угрозе, которая исходит от приложения российских разработчиков FaceApp заявил лидер демократов в сенате США Чак Шумер.
Обновлено 18 июля в 05:30
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