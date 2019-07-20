Футбол
Сборная Алжира выиграла Кубок африканских нацийРБК вчера в 17:12
Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году. Тогда со счетом 1:0 алжирцы переиграли Нигерию.
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Бывший вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка Африки — 2019
Чемпионатвчера в 19:26
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Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.
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Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
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В России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, а профессии продавцов и охранников не являются дефицитными, несмотря на количество вакансий, рассказали РИА Новости во ВНИИ труда.
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Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
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Болтон заявил, что США не успокоятся, пока Мадуро не уйдет в отставку
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Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
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Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
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Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
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Путин рассказал о своем президентстве
Российский президент Владимир Путин рассказал о том, устал ли он быть лидером страны.
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Экономика
S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Технологии
Хакеры раскрыли тайного подрядчика российских спецслужб
Хакеры взломали серверы IT-компании «Сайтэк», которая выполняла как минимум 20 непубличных проектов для российских спецслужб и ведомств.
Обновлено в 00:45
Космос
50 лет назад американцы впервые высадились на Луну
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Умтити может перейти в «Манчестер Сити»
Ранее Умтити интересовались «Арсенал» и «Ювентус». Умтити перешел в «Барселону» в 2016-м году из «Лиона» за 25 миллионов евро.
Обновлено вчера в 13:36
Космос
Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом
Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Путин провел в Братске совещание о ликвидации последствий наводнения
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства
"Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями", - говорится в документе.
Обновлено вчера в 22:57
Космос
Последний пуск «Протона-М» был на волосок от катастрофы
16 июля 2019 года руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко объявил причину двойного переноса пуска «Протона-М», который должен был состояться 21 июня: было обнаружено снижение давления в баке второй ступени ракеты-носителя из-за негерметичности трубопровода наддува бака.
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У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
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Происшествия
Актриса Чурикова переведена в реанимацию после падения со сцены
Как сообщает телеканал "360", актриса Инна Чурикова находится в реанимации хирургического отделения одной из московских клиник, куда она была доставлена после инцидента в театре "Русская песня", когда она упала со сцены в конце второго акта спектакля "Старая дева".
Обновлено 18 июля в 19:36
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
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Культура
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Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
Обновлено вчера в 09:42
Армия и оружие
США разметят войска в Саудовской Аравии
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и врио главы Пентагона Ричард Спенсер объявили о том, что американский военный контингент будет размещен в Саудовской Аравии.
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Chery привезет в Россию кроссоверы премиального бренда Exeed
В 2018 году компания Ghery создала отдельный люксовый бренд Exeed, под которым выпускаются премиальные кроссоверы.
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Политика
Российское приложение Face App назвали угрозой нацбезопасности США
Об угрозе, которая исходит от приложения российских разработчиков FaceApp заявил лидер демократов в сенате США Чак Шумер.
Обновлено 18 июля в 05:30