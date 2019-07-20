Футбол

Сборная Алжира выиграла Кубок африканских нацийРБК вчера в 17:12

Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году. Тогда со счетом 1:0 алжирцы переиграли Нигерию.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Хавбек сборной Алжира Беннасер признан лучшим игроком Кубка Африки-2019

Sports.ruвчера в 17:59

«Крылья Советов» поздравили Мболи с победой в Кубке Африки

Матч ТВ03:27

Хабиб поздравил Алжир с победой в Кубке Африки. Фото

Спорт-Экспресс04:40

«Крылья Советов» поздравили Мболи с победой в Кубке Африки

Sportbox.RU03:27

Футболист Алжира Беннасер признан лучшим игроком Кубка африканских наций

РИА Новостивчера в 17:50

Бывший вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка Африки — 2019

Чемпионатвчера в 19:26

Сенегал - Алжир. Прогноз и ставка на финал Кубка африканских наций - 2019

ODDS.ru17 июля в 06:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:01, Вашингтон
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Космос

Рогозин поздравил главу NASA с 50-летием со дня высадки на Луну

Обновлено в 00:52
Происшествия

Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Китае

Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 08:05
Экономика

S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

Двоих подмосковных следователей задержали за получение взятки

Петренко отметила, что факт получения взятки выявлен Главным следственным управлением СКР по Московской области и ФСБ России.
Обновлено в 02:58
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Футбол

Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS

Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
Обновлено в 03:13
Футбол

Обляков: «Возраст не значит ничего, мы должны биться за лидерство»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в интервью клубной пресс-службе выразил уверенность, что армейцы смогут на равных конкурировать с другими фаворитами РПЛ.
Обновлено в 03:43
Общество

Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей

Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:19
Политика

Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам

Обновлено вчера в 07:13
Политика

Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Президент России Владимир Путин может стать крестным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна.
Обновлено вчера в 18:28
Технологии

BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ

Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено в 03:00
Транспорт

В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах

Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес

В «Ленкоме» сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Обновлено в 04:36
Политика

Оскорбивший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работу

Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний телеведущего Габунии.
Обновлено в 03:07
Общество

Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле

Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие

Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране

Обновлено вчера в 19:46
Единоборства

Российскому боксеру Дадашеву провели трепанацию черепа после боя

Российскому боксеру Максиму Дадашеву, госпитализированному после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, сделана операция по поводу внутричерепной гематомы, долгосрочный прогноз восстановления спортсмена неизвестен, сообщает на своей странице в Twitter журналист ESPN Стив Ким.
Обновлено в 04:24
Наука

Ученые выяснили, что стресс предшествует развитию рака

Американские кардиологи выяснили, что так называемый синдром такоцубо или «синдром разбитого сердца» связан с развитием онкологических заболеваний.
Обновлено в 03:35
Хоккей

Милан Лулич: «Фанаты в Калгари ценят старание на льду»

Нападающий Милан Лучич высказался о своем переходе в «Калгари» из «Эдмонтона».
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

В ДНР и ЛНР опубликовали приказ о прекращении огня

В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказ о полном прекращении огня.
Обновлено в 04:20
Политика

Зеленский уволил посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено вчера в 09:31
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 03:36
Политика

Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве

Машина, в которой ехал Шеремет, утром 20 июля 2016 года была подорвана. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.
Обновлено в 03:40
Политика

Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс

Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

СМИ сообщили об аресте владельца завода по производству С-400

Владелец компании "ВИП-Стройинжиниринг" Сергей Дегтярев был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве в ходе строительства объектов "Нижегородского завода 70-летия Победы".
Обновлено в 04:23
Футбол

Гильерме останется в «Локомотиве»

Столичный «Локомотив» объявил, что на три года продлевает контракт с 33-летним голкипером Маринато Гильерме.
Обновлено вчера в 15:18
Наука

В Китае нашли новый вид редких ассамских летяг

Обновлено вчера в 03:31
Политика

Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
ещё по теме
Сенегал
Государство
Государство в Западной Африке, к югу от реки Сенегал, по которой страна получила своё название. На западе находится Атлантический океан, страна граничит с Мавританией на севере, Мали - на востоке и Гвинеей и Гвинеей-Бисау - на юге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное