Футбол
Сборная Алжира выиграла Кубок африканских нацийРБК вчера в 17:12
Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году. Тогда со счетом 1:0 алжирцы переиграли Нигерию.
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Бывший вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка Африки — 2019
Чемпионатвчера в 19:26
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Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
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Трамп: США не планируют введение санкций против Турции из-за С-400
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Новые седаны Hyundai Accent и Elantra переходят на вариатор
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«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
Лукашенко объявил амнистию для шести тысяч заключенных
Указ подписан в честь 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил амнистию в честь 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, под которую попадают около 6 тысяч человек.
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На Урале в выходные ожидается гроза, дождь и шквалистый ветер
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Бывший нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Зе Луиш забил дебютный гол в составе португальского "Порту" в товарищеском матче с испанским "Бетисом".
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