Футбол

Сборная Алжира выиграла Кубок африканских нацийРБК вчера в 17:12

Алжир во второй раз в своей истории выиграл Кубок африканских наций. Впервые эта команда стала обладателем трофея в 1990 году. Тогда со счетом 1:0 алжирцы переиграли Нигерию.
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«Крылья Советов» поздравили Мболи с победой в Кубке Африки

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Бывший нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Зе Луиш забил дебютный гол в составе португальского "Порту" в товарищеском матче с испанским "Бетисом".
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