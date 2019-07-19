Футбол
Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских нацийРИА Новости 16:58
Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей. Встреча, прошедшая в пятницу в Каире, завершилась победой алжирцев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на второй минуте Багдад Бунеджа.
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