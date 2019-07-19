Футбол

Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских нацийРИА Новости 16:58

Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей. Встреча, прошедшая в пятницу в Каире, завершилась победой алжирцев со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на второй минуте Багдад Бунеджа.
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Главное соревнование национальных сборных, проходящее под эгидой Африканской конфедерации футбола (КАФ). Первый турнир прошёл в 1957 году, то есть соревнованию столько же лет, сколько и самой КАФ. Сначала число участников было невелико, но постепенно турнир охватил весь Африканский континент. С 1968 года турнир проводится регулярно раз в два года. Победитель получает право на участие в Кубке конфедераций. Начиная с 2013 года турнир начал проводиться в нечётные годы и, таким образом, перестал проходить в годы проведения чемпионатов мира.
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