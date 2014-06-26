Футбол
Сборная Алжира уверенно вышла в четвертьфинал Кубка АфрикиЕвро-футбол.ру 17:15
В 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Алжира разгромила Гвинею со счётом 3:0. Голы на свой счёт записали Белайли, Марез и Уна. В четвертьфинале континентального турнира алжирская команда встретится с победителем матча Мали - Кот-д'Ивуар.
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Алжир — Гвинея. Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Кубка африканских наций 7 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 03:00
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