Футбол

Сборная Алжира уверенно вышла в четвертьфинал Кубка АфрикиЕвро-футбол.ру 17:15

В 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Алжира разгромила Гвинею со счётом 3:0. Голы на свой счёт записали Белайли, Марез и Уна. В четвертьфинале континентального турнира алжирская команда встретится с победителем матча Мали - Кот-д'Ивуар.
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