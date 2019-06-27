Футбол
Сборная Алжира обыграла Сенегал на Кубке африканских нацийREGNUM 03:42
Сборная Алжира одержала победу над командой Сенегала в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 1:0.
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LiveSport.ru26 июня в 01:00
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