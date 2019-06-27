Футбол

Сборная Алжира обыграла Сенегал на Кубке африканских нацийREGNUM 03:42

Сборная Алжира одержала победу над командой Сенегала в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 1:0.
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Алжир обыграл Сенегал и вышел в плей-офф Кубка Африки

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Кения обыграла Танзанию на Кубке африканских наций

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Кения обыграла Танзанию

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Сенегал – Алжир: прогноз и ставка на матч Кубка африканских наций

ODDS.ru26 июня в 15:12

Сенегал — Алжир. Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Кубка африканских наций 27 июня 2019 года

LiveSport.ru26 июня в 01:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Культура

Тимати станет хэдлайнером «Дня России» на Европейских играх в Минске

29 июня в рамках международной культурной программы II Европейских игр пройдет "День России" - ранее в Минске в рамках этого мультиспортивного турнира уже состоялись тематические дни, посвященные другим странам.
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Стало известно, сколько в РФ автомобилей в возрасте старше 30 лет

Обновлено в 00:51
Политика

Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров c юмором ответил на вопросы о том, что будет с транзитом российского газа через Украину с 1 января, когда истечет действующий контракт.
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Происшествия

Очевидцы сняли на видео потоп возле Шереметьево

Россияне сняли на видео потоп возле Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина.
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Политика

Туск ответил на слова Путина о либеральной идее

Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Политика

Встреча Путина и Мэй началась на G20

Российский лидер Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита «Большой двадцатки».
Обновлено в 04:41
Общество

Сын Алибасова заявил о заработанных на отравлении 26 млн

Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с изданием "Ридус" прокомментировал недавнее заявление директора Алибасова о том, что история вокруг отравления продюсера была "спектаклем" для улучшения финансового состояния команды артиста.
Обновлено в 07:34
Политика

Путин пообщался с Меркель на саммите G20

Президент России Владимир Путин в кулуарах G20 переговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 07:20
Экономика

Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета

Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
Обновлено в 00:31
Политика

Путин включил Корчевникова в состав Общественной палаты

Президент подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты.
Обновлено в 06:55
Футбол

Евролига подтвердила участие «Зенита» в турнире

Евролига на своем официальном сайте подтвердила участие «Зенита» в турнире в сезоне 2019/20.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

Остатки моста в Генуе, из-за которого погибли десятки людей, взорвали

Напомним, мост Моранди частично обрушился в августе 2018 года, что привело к гибели 43 человек.
Обновлено в 07:23
Кино

Александр Петров уходит из сериала «Полицейский с Рублевки»

Обновлено в 08:20
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Обновлено в 08:30
Автоспорт

Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии

Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Авто

УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре

Ранее стало известно, что специально для «Патриота» Ульяновский автозавод будет закупать классический 6-ступенчатый «автомат» 6L50 Punch Powerglide, ставший совместной разработкой компании Punch Powertrain и концерна General Motors.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Общество

Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Общество

ФСИН поддержит жалобу пермских заключенных в ЕСПЧ

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поддержит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от осужденных из Пермской колонии, которых суды постановили переселить из общежития фабрики в полуразрушенное здание в тайге, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире

Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Футбол

ФК «Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 00:17
Финансы

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Из-за ливней затопило подмосковный дом Аниты Цой

Обновлено в 04:19
Политика

ДНР и ЛНР передали в Минске Медведчуку четырех пленных

Представители ДНР и ЛНР передали в пятницу главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку четырех украинских пленных.
Обновлено в 07:30
Экономика

Повышение пенсионного возраста ускорит рост ВВП

Несмотря на проведенную пенсионную реформу и повышения пенсионного возраста, ожидается, что темп роста ВВП будет ежегодно сокращаться в среднем на 0,23% за период 2019-2025-х годов.
Обновлено в 07:38
Политика

Кремль рассказал о встрече Путина и Трампа

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.
Обновлено в 08:40
Футбол

Медведев подтвердил факт переговоров с «Сочи» по игрокам «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что несколько игроков «Зенит» могут оказаться в «Сочи».
Обновлено в 08:10
Общество

Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала

Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.
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Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Политика

Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой

По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
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