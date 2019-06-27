Футбол

Сборная Алжира обыграла Сенегал на Кубке африканских нацийREGNUM 03:42

Сборная Алжира одержала победу над командой Сенегала в матче группового этапа Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кения обыграла Танзанию

Спорт-Экспрессвчера в 17:52

КАН-2019. Победа Кении над Танзанией позволила Алжиру досрочно выиграть группу

Sport24.ruвчера в 17:55

Кения обыграла Танзанию на Кубке африканских наций

Чемпионатвчера в 20:32

Почему африканское веселье отменяется: где в четверг не упустить победы

Legalbet05:15

Алжир обыграл Сенегал и вышел в плей-офф Кубка Африки

Матч ТВвчера в 15:00

Сенегал – Алжир: прогноз и ставка на матч Кубка африканских наций

ODDS.ru26 июня в 15:12

Сенегал — Алжир. Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Кубка африканских наций 27 июня 2019 года

LiveSport.ru26 июня в 01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:24, Вашингтон
Политика

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Обновлено в 02:34
Общество

Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено в 01:37
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 08:36
Шоу-бизнес

Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены

Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Энергетика

Потери белорусского завода из-за «грязной» нефти оценили в $20 млн

Поставки загрязненной хлорорганикой нефти обернулись для Мозырского нефтеперерабатывающего завода потерями в размере $20 млн.
Обновлено в 07:00
Политика

Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ

Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.
Обновлено в 06:59
Общество

Представитель Алибасова объяснил слова о «спектакле» с отравлением

Позже в ряде СМИ появилась информация, что отравление Алибасова является продуманной инсценировкой ради пиара, на эту мысль многих навело столь быстрое выздоровление продюсера и наличие некоторых несоответствий в произошедшем.
Обновлено вчера в 11:23
Авто

Китайский пикап JAC T6 появится в России в сентябре

Новый китайский пикап JAC T6 появится в России 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 04:21
Общество

Организаторы G20 накормили лидеров съедобными цветами

Стало известно, чем угощали мировых лидеров во время рабочего ланча на саммите G20. Меню опубликовали организаторы мероприятия.
Обновлено в 07:08
Хоккей

Хоккеист Андрей Миронов примет участие в шоу с Ольгой Бузовой

Между тренировками увидел, что канал ТНТ запускает новое шоу с Ольгой Бузовой.
Обновлено в 05:00
Технологии

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Общество

ФСИН поддержит жалобу пермских заключенных в ЕСПЧ

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) поддержит иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от осужденных из Пермской колонии, которых суды постановили переселить из общежития фабрики в полуразрушенное здание в тайге, сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 07:00
Политика

Путин пообщался с Меркель на G20

Президент России Владимир Путин побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в Японии.
Обновлено в 06:51
Политика

Чисто украинская провокация: на заброшенном здании в Донецке вывесили унылый «прапор»

В пятницу, 28 июня, на заброшенном здании гостиницы в центре Донецка появился украинский флаг, безвольно свешивающийся с металлических конструкций как мокрое полотенце.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
Обновлено в 05:11
Экономика

Глава Минстроя поручил провести без сбоев отопительный сезон в ЕАО

Отопительный сезон 2019-2020 года в Еврейской АО должен пройти без сбоев с учетом партнерской работы Минстроя России и правительства региона, сообщил в пятницу журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев в Биробиджане.
Обновлено в 06:42
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Транспорт

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

Очевидцы публикуют видео с места подтопления участка дороги в районе столичного аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 07:00
Гаджеты

На заводе Western Digital и Toshiba внезапно пропало электричество

На одном из предприятий по производству 3D NAND в японском городе Йоккаити накануне внезапно пропало электричество.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован

Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри отправятся в Африку с сыном

Принц Гарри и Меган Маркл отправятся в первое путешествие с новорожденным сыном уже ближайшей осенью: Арчи Харрисон, которому будет на тот момент около полугода, отправится с родителями в Африку.
Обновлено в 07:04
Происшествия

СК попросил отправить топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

Следственный комитет (СК) России ходатайствовал о заключении главы департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро под домашний арест.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Обновлено вчера в 11:06
Политика

Путин стал думать о преемнике уже в 2000 году

«Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями», — заявил Путин.
Обновлено в 03:42
Теннис

Шарапова сыграет с Парментье в первом круге Уимблдона

Обновлено в 06:35
Авто

УАЗ Патриот с автоматом появится в сентябре

В продаже УАЗы Патриот и Пикап с автоматом появятся в конце августа – начале сентября этого года.
Обновлено в 06:13
Общество

Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии

Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.
Обновлено в 07:02
Наука

Кофе активизирует бурый жир, который заставляет организм худеть

Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное